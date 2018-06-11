〈南部〉家庭主婦走出來 跳舞做公益

2018-06-11

閃亮單人舞苑 跳出健康與自信

〔記者洪臣宏／高雄報導〕楊瑾瑜成立「閃亮單人舞苑」號召婦女走出家庭，以公益演出為目的，參與文化祭或到育幼院免費表演，團員多達二、三百人，不乏董娘、醫師娘，也有憂鬱婦女在舞台上找到自信，楊瑾瑜說，圓了從小的夢，更開心團員有跳出健康與美麗的體態。

楊瑾瑜原本是鐘錶店老闆娘，從小就對舞蹈有興趣，但當時環境不允許，孩子大了以後走出家庭追夢，原本在一般舞蹈班跳著好玩，因覺得舞蹈可以帶來正面能量，決定大力推廣，於二○一○年成立閃亮單人舞苑，而且只限女性參加，年齡層分布在廿至六十歲。

為了跳脫部分舞蹈必須有舞伴的羈絆，楊瑾瑜融合了國標舞、韻律舞、爵士舞的舞風，自編個人舞，也少了場地限制，讓團員在家就可以練習，如今在小港、鳥松、鳳山及三民區都有訓練班，團員們利用活動中心、學校玄關，或者承租教室學習。

楊瑾瑜強調，成立舞團最大目的就是要鼓勵家庭婦女走出來，藉由公益活動，從而建立自信、自我學習，團員們應邀南北奔波，或走進育幼院，一起推展健康的運動。

她觀察到有些家庭主婦由原本的怯澀，變得活潑、有活力，「女人聚在一起總會追求美麗」，楊瑾瑜說，團員們投入社會公益，對外享受台下掌聲，甚至也改善了家庭關係。