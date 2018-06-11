〈南部〉闖輕軌軌道拍照 高雄駁二開首張罰單

2018-06-11

遊客無視警示牌 跨越綠籬

〔記者王榮祥／高雄報導〕別跟荷包開玩笑！一外地遊客參訪高雄駁二特區時，無視輕軌軌道旁警示標語與綠籬，闖入軌道取景拍照，當場被高雄捷運警察開單告發，只為了幾張照片，最重可能要付出七千五百元罰款代價。

高雄捷運警察隊表示，這是今年以來民眾闖進輕軌軌道第二張罰單，在人潮眾多的駁二特區則是首例。第一張是今年一月間，一家四口在夢時代旁搭輕軌時不顧勸阻跨越軌道，捷警現場開單，並強烈質疑家長給孩子錯誤示範。

違反大眾捷運法 罰1500至7500元

駁二特區是高雄指標景點，每逢假日總吸引大批遊客參訪，輕軌駁二段兩側緊鄰駁二步行區與自行車道，不少遊客為拍照取角度，動輒闖入軌道。高市捷運局說明，輕軌路廊是專屬空間，除部分設定區域提供跨越，所有路廊禁止人、車進入，違者可依大眾捷運法處一千五百元以上、七千五百元以下罰鍰。

鑑於駁二空間特殊，常有遊客誤闖輕軌軌道，捷運局在輕軌軌道區周遭設置許多警語，甚至在軌道旁規劃六百多公尺長的綠籬（植物），加上捷警巡邏時勸導，透過多元管道提醒民眾守法，不料還是有「天兵」無視規定、硬闖軌道。

捷警隊指出，駁二首度開罰案例發生在四月連假期間，某北部女性遊客參訪駁二時，違規進入軌道區拍照，當時遊客多，該女卻沒察覺大家都在軌道外，逕自在軌道上拍照，捷警二話不說，給她一張罰單。

女遊客事後喊冤，強調不知道相關規定，捷警認為現場遊客都能注意規定，唯獨女遊客不知道？仍依規定開罰。

捷警表示，以往多以宣導為主，但輕軌警示配套都已到位，後續將依法真開單，籲請民眾別跟荷包開玩笑。