〈台北都會〉清除內湖垃圾山 丁守中：設置觀光藝文沙龍區

2018-06-11

〔記者鍾泓良、周彥妤／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中昨到內湖復育公園發表政見，要將內湖垃圾山徹底清除，變成北市綠地或觀光藝文沙龍區。對此，台北市環保局立即發新聞稿反對指出，九十萬方垃圾層不宜清除，否則擾動必然帶來如空氣污染等負面影響，且工程一下去至少耗資卅億元，歷時八年以上，勢必會有鄰避效應；因此認為應繼續維持綠地現況，供市民休閒遊憩使用。

丁守中表示，內湖垃圾山占地十五公頃，深入基隆河行水區達五十公尺，每當雨水沖刷時，垃圾水都會流入基隆河內，污染水質。他主張，將垃圾山全部移除，可將該區的回收物、腐植土賣掉，剩餘垃圾就近到內湖焚化爐焚燒，騰出土地。

丁守中說，整理好的土地可以改作綠帶公園或河岸觀光藝文沙龍區，讓競爭壓力大的內湖科技園區多個休憩的地方。他更提到，過去世界大都會沿河岸、山邊都曾設置掩埋場，現在都清出大片土地。

但環保局回應，內湖垃圾山環境已穩定，生態也符合水利法規定，若擾動必帶來空氣污染，產生的大量土方也難尋去處。環保局也補充，垃圾層深至水平面下十三公尺，遠低於基隆河水平面，清除期間將造成鄰近地區防汛安全問題，須先在沿岸新建水泥堤防，否則可能造成基隆河水溢入市區。

環局反對 耗鉅資造成空污

環保局也提到，就算完全剷平，除非解除土地管制使用，否則該地還是只能當作公園，無法開發做其他用途，與現況無異，卻要耗鉅資及付出大量環境與居民健康成本。

內湖垃圾山在二○○五年馬市府時期完成清除工程規劃，計畫清除二二二．八萬方垃圾層，清除工程總預算十三．八億元，於二○○六年開工，至二○一四年郝市長任內才完工，清除工程歷時八年。