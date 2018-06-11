〈台北都會〉天文館、動物園暑期營隊「秒殺」 候補也排不上

2018-06-11

天文館近3千名額全搶光

〔記者蔡亞樺／台北報導〕暑假將屆，不少政府、民間機構開辦夏令營或暑期營隊。台北市立天文館與市立動物園的暑期營隊，在開放報名當日「秒殺」，天文館營隊近三千個名額全搶光，連候補都排不上，動物園今年五大營隊，八四二個名額也是瞬間爆滿。館方分析，公辦營隊的收費低廉，每年幾乎都是額滿狀態，因受限人力，暫時不會增加營隊梯次。

動物園842個名額瞬間爆滿

天文館今年暑假針對國中小學生、一般民眾與教師，各有不同天文營活動，包括小一二研習營、天地之旅、墾丁野外觀測天文營、中小學教師研習營等六大類，卅八梯次共兩千八百多個名額，採網路預約報名。

收費低廉 中南部學生來報名

「一開放當天就全部額滿，沒有一個梯次是不滿的」，館方人員說，天文館活動在暑期一向搶手，台中、高雄學生都會來報名，內容除了有室內的靜態課程，還會帶學生到戶外觀星，像是墾丁營隊十分熱門，甚至有家長打電話私下拜託，但這是公開報名無法幫忙。

動物園則有五大暑期營隊，包括動物保育員體驗營、動物園科學家體驗營、動物醫生體驗營、甲蟲森林體驗營和叢林探險王，對象從小學到高中生，學生營隊活動在保育員帶領下，能親身照顧動物。

其中「動物保育員體驗營」觀察保育員如何讓黑猩猩張開嘴巴檢查刷牙，國小五、六年級學生體驗保育員的工作；「動物醫生體驗營」設計的野生動物獸醫師工作體驗，讓高中生親自參與。

「甲蟲森林體驗營」安排小一到四年級學生，探索甲蟲奧秘；「叢林探險王」則觀察夜行性動物活動軌跡，體驗夜間生態。動物園發言人曹先紹說，動物園營隊一直以來相當受歡迎，一開放就額滿，今年也不例外。