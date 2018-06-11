〈台北都會〉柯積極赴中交流 僅締結1姊妹市

2018-06-11

15位市長中 柯與2前任並列倒數第三

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲倡「兩岸一家親」，拚中國外交、串聯上海、深圳、杭州政商關係，三年六個月任內僅與厄瓜多共和國首都基多締結姊妹市；在五十七年來、十五位市長姊妹市外交中，柯與兩位前市長並列倒數第三。近日外交部請求下，北市才擬與邦交國聖露西亞首都卡斯翠市締結姊妹市，如順利，將成柯任內締結的第二個姊妹市，與前市長馬英九、郝龍斌締結的數量相同。

柯挨批只重雙城論壇 搞掉自己政治未來

民進黨市議員李建昌批，柯文哲外交就是兩岸布局、跟傾中集團搞在一起，缺乏國家戰略思維、沒外交表現；殊不知，非邦交國姊妹市長可能成為國家總理、部長，綿密經營十年，有助台灣打入國際。他說，前市長陳水扁四年締結十四個姊妹市，柯只著重台北、上海雙城論壇交流，搞掉自己政治未來。

北市府：力推城市外交 已有豐碩成果

對此，北市府發言人劉奕霆回應，柯文哲上任後戮力推城市外交，每年皆固定出訪，並陸續與其他城市簽署ＭＯＵ（備忘錄），在城市交流與合作上已有相當程度豐碩成果，未來會繼續努力推城市外交，締結更多姊妹市，維繫與其他城市深厚情誼。

根據北市府統計，四十六個姊妹市，有廿八個是在一九六一年至一九九三年陸續締結。僅四個月任期的邵恩新、六個月任期的周百鍊沒能締結姊妹市；而任期十一個月的吳伯雄、任期四年六個月的黃啟瑞則各締結一個城市，目前與柯文哲並列倒數第三。

4年14個城市 陳水扁堪稱「締結姊妹王」

「締結姊妹王」堪稱陳水扁，四年共十四個城市，首都就有波蘭的華沙、塞內加爾共和國的達卡、甘比亞共和國的班竹、幾內亞比索共和國的比索、史瓦濟蘭王國首都墨巴本、蒙古的烏蘭巴托、玻利維亞共和國的拉巴斯、賴比瑞亞共和國的蒙羅維亞、瓜地馬拉共和國的瓜地馬拉市、立陶宛共和國首都維爾紐斯。

令人玩味的是，馬英九、郝龍斌在任長達八年，擔任市長時間僅次於四十年前的高玉樹，但馬、郝僅各締結兩個姊妹市；數量與張豐緒、林洋港、許水德、黃大洲一樣，六人並列倒數第六。

早在二○○七年扁政府、郝市府時代，聖露西亞就與我國恢復邦交，但直到今年，北市府才因外交部來函建請，擬與其首都卡斯翠締結姊妹市。據了解，卡斯翠市長皮特森（Peterson Francis）二○一六年八月上任，就向我國駐外大使館表達熱忱友好、盼締結姊妹市，目前兩市草擬「中華民國（台灣）台北市與聖露西亞卡斯翠市締結姊妹市結盟聯合聲明」，已經送至台北市議會審查。