〈台北都會〉老縣長批A7污水 市府：顛倒是非

2018-06-11

蘇貞昌：不想再噴口水

〔記者賴筱桐、邱書昱／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌前天在新莊舉辦造勢晚會，猛批市府沒有能力處理A7合宜住宅污水、八里污水廠等問題；新北市政府昨天反擊「顛倒是非、無中生有，污衊公務人員的辛苦，譁眾取寵與事實嚴重不符」。對此，蘇貞昌只回應「不想再噴口水」。

蘇貞昌前天批評說，位於桃園市龜山區的A7合宜住宅生活污水排放到新莊區，長期困擾居民，新北市長朱立倫、前副市長侯友宜兩年來都態度消極地無法解決，他展現超高效率，在二十四天就迅速解決。

蘇貞昌表示，二○○九年由當時的行政院長吳敦義宣布興建合宜住宅，當時的行政院副院長就是朱立倫，營建署長是葉世文，沒想到卻爆出貪污醜聞，他怒批「合宜住宅是為了搶功、開工，但實際亂搞一通！」葉世文是朱立倫的愛將，「他開心卻痛苦到我們，讓新北市民使用洗澡水、沖馬桶的水。」

市府發布新聞稿指出，早在二○一六年A7合宜宅剛完工、尚未入住之前，新北市政府就警告有污水問題，當年六月十三日由行政院秘書長陳美伶召集跨縣市和跨部會的會議，保證污水符合環保放流水標準，不會污染新北市，公文還註明「請新北市政府及市民放心」，但實情是行政院不實保證在先，桃園市未能嚴審使照發放在後。而新莊地區自來水的水源來自板新自來水廠，A7污水並不影響民眾飲用水，老縣長「使用污水之說」毫無根據。

市府強調，朱立倫從桃園縣長至今，從未與葉世文在同一單位共事，若依老縣長的「神邏輯」，在蘇貞昌擔任行政院長任內，內政部政務次長顏萬進因收賄遭判刑，是否也算蘇的愛將？