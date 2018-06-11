〈台北都會〉微笑迎接畢業 八仙傷者林祺育獲頒精勤獎

2018-06-11

〔記者賴筱桐／新北報導〕致理科技大學昨天舉行畢業典禮，應用日語系的鄧芳宜雖然患有脊髓性肌肉萎縮症，她強忍病痛折磨仍樂觀面對，在學成績優異；保險金融管理系的林祺育在八仙塵爆遭到全身八十五％燒燙傷，從鬼門關前走一回，對生命充滿鬥志。兩人克服身體障礙，突破人生逆境、勤奮向學，雙雙獲頒「精勤獎」。

每學期都拿第一 肌萎症鄧芳宜畢業

鄧芳宜從小罹患脊髓性肌肉萎縮症而無法行走，終身與輪椅為伍，因疾病引起的併發症，讓她很難安睡到天明，長期被疼痛與不適侵擾，忍耐早就成了她生活的一部分。

雖然飽受病痛折騰，鄧芳宜不肯向命運低頭，她努力克服困難，因為喜愛日文，除了上課認真學習，也透過廣播學日文，以優異成績考取日文檢定N1滿分，並獲得J.TEST A級肯定，更榮獲專題製作第一名殊榮，每學期都拿第一名，曾獲頒二○一五年總統教育獎。

林祺育在八仙塵爆意外中造成全身八十五％燒燙傷，併發「腔室症候群」導致腸壞死，截除六分之五的小腸，身上超過六十％的毛囊壞死，終生無法排汗，他歷經一一一天的生死關頭總算活下來，出院後積極復健、重返校園。面對巨變，林祺育不放棄希望，展現生命的韌性，並樂於分享生命歷程，今年獲頒總統教育獎。

林祺育樂觀進取，臉上掛著笑容與他人互動，他笑說：「再不順遂的生活，微笑撐過去就是勝利！」他未來想成為專業的保險經理人，希望幫助更多和他一樣遭逢意外的人，協助遭遇變故的家庭，讓生活安穩有保障。