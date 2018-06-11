〈台北都會〉公園綠地執行率僅1成 民進黨團：應還地於民

2018-06-11

5年多僅開闢15處 有些只做一半

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府從二○一三年起推動「公園綠地計畫」，市議會民進黨團指出，市府選定四十八處公園預定地，但至今只開闢十五處，若以開闢面積計算，執行率僅十．六％，不少預定地一片荒蕪，有些只做一半，民進黨團總召李坤城批評「做半套」。市府工務局表示，有些預定地取得困難，市府又另外挑選其他區域施作，從二○一一年起至今年底前，全市增加的公園綠地將達四十處。

李坤城指出，市府在二○一三年成立公共建設用地基金，推動公共建設及公園綠地計畫，工務局挑選四十八處都市計畫的公園預定地，五年多來僅開闢十五處，當初的總規劃面積是三十九萬一二三五平方公尺，實際開闢四萬一六四四平方公尺，執行率僅十．六％，成效不彰。

李坤城質疑說，已開闢的十五座公園中，有些只做一半，例如蘆洲區公所對面的「公一」公園，預定面積為一萬八三五○平方公尺，實際開闢四八一一平方公尺。他認為，如果土地取得窒礙難行，應將公共設施保留地解編後還地於民，維護地主的權益。

市議員陳科名表示，這四十八處均為都市計畫公園預定地，依照預估人口進駐量而劃設，以新莊區為例，市府規劃公五、公兒六、公兒三等公園，其中公五預定地面積一萬三六二八平方公尺，實際開闢二○三六平方公尺，公兒三、公兒六用地尚未取得，市府要檢討。

土地競購 市府：只能盡力協調

市府新建工程處用地科科長吳偉榮解釋說，全市尚未開闢的都市計畫公園約有兩百處，若全部以公告現值取得土地，估計破一千億元，當初是依據人口成長、使用率、居民陳情等條件，篩選四十八處公園優先開發，採取競購作業，以不超過公告現值一．四倍做為底價，開放有意願的地主投標，分區、分期競價收購，目前最低價是公告現值六成，部分地區以取得土地使用同意書的方式代替，減輕市府財政負擔。

吳偉榮指出，競購作業涉及地主意願，有些土地持分複雜，市府只能盡力協調，雖然當初設定的四十八處目標無法全數達成，但近年另外挑選其他區域，以多元模式開闢公園，從二○一一年起至今年底前，全市可望增加四十處公園綠地，不包含「新北綠家園」專案或河濱公園等其他局處推動的，今年下半年將有六處新闢公園完工。