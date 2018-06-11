〈北部〉秀姑巒溪鐵人三項 19歲、18歲姊弟檔包辦冠軍

2018-06-11

今年共吸引1700名選手挑戰

〔記者游太郎／花蓮報導〕「2018秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽」昨天上午舉行，共有一千七百人、來自十二個國家選手參賽，男、女組冠軍由十九歲的張婷婷與十八歲的張家豪姊弟包辦。

由東部國家風景區管理處主辦的「秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽」，昨天上午六時卅分於花蓮秀姑巒溪遊客中心展開，自九十九年辦理迄今已邁入第九屆，今年共吸引一千七百名選手挑戰，包活來自法國、美國、北愛爾蘭、南非、澳洲、加拿大、香港、馬來西亞、紐西蘭、新加坡等國，共廿八位外籍選手參賽，是全國唯一結合泛舟、路跑、單車三項運動的鐵人競賽活動。

除了具特色的鐵人三項賽事外，今年還新增「純泛舟組」比賽，不僅滿足不會游泳又想挑戰三鐵的選手，更能讓大小朋友們一起來參與，欣賞秀姑巒溪壯闊溪流景致、挑戰激流。

選手遊客中心出發，依序進行泛舟十一公里、路跑十二點公里及自行車四十四公里，總長六十七點六公里，考驗選手們的泛舟團隊合作、體能與意志力。

鐵人三項男子組由張家豪以三小時卅九分五十五秒奪冠，二、三名分別為吳冠融及陳永慶取得；女子組則由張婷婷以三小時五十七分卅五秒奪冠，第二、三名分別由謝汶涓及Yifat Unger取得。

本次男子組及女子組三鐵冠軍由年紀僅有十九歲的張婷婷與十八歲的張家豪獲得，姊弟檔包辦冠軍，也創下了難得一見的記錄。