〈北部〉統帥原址禁停車 縣府協調盼開放

2018-06-11

業者憂管理責任 關閉入口

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮統帥飯店在二○六地震後倒塌，原址之前暫時提供民眾免費停車，但近日卻在外圍立起「要施工，人車請勿擅入」告示牌，還將入口關閉，讓民眾相當納悶。花蓮縣政府建設處表示，統帥因憂心管理責任問題暫時封閉空地，但由於市區停車空間需求量大，目前仍積極協調，盼能開放民眾使用。

花蓮市區停車空間長期嚴重不足，現有公、私停車位逾五千格，若遇到連續假日，停車位常常供不應求，因花蓮地震倒塌的統帥飯店，在歷經縣府十天拆除並鋪上柏油、簡單綠美化後，業主暫時將私人空地免費提供給民眾停車。

不過近日飯店外圍卻立起告示牌，表示感謝鄉親四十年來的照顧及縣府協助拆除且綠美化，「本場地即將施工，基於安全理由，人車請勿擅入，擅入者，請自行負責。」公告一出立刻引起民眾熱議，揣測是否有意「重建」，也擔心免費停車位沒了。

縣府允協助解決下陷問題

縣府建設處長鄧子榆指出，據了解飯店人員是因考量私有土地開放民眾使用，擔心遇車輛損壞等問題，須負起管理責任，才有意封起空地，曾告知將申請執照設置圍籬，但目前還未收到正式申請。

他強調，靠近三民街口入口處，上月曾發生小規模下陷，縣府雖立即填補無礙，但推估因是業主憂心管理責任，才會立牌並設置圍欄；由於附近銀行林立，加上前來綜合市場採購市民眾多，考量停車需求量大，仍希望開放公眾使用。目前雙方還在協調中，縣府願意協助並解決未來可能發生的下陷問題。