〈北部〉探討現實與夢想 國中生奪蘭陽文學首獎

2018-06-11

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣蘭陽兒童及少年文學獎，昨天在金車酒廠宜蘭會議中心頒獎，全縣有一○八件作品得獎，國華國中三年級學生簡瑀萱的「拾夢者」，把夢想擬人化，探討現實與夢想衝突的議題，摘下國中組小說類第一名，她說，寫作讓人快樂充實，會繼續創作下去。

蘭陽兒童及少年文學獎分為六大類，國小組有童詩、文體、故事類，國中組新詩、散文、小說，合計八百六十三件投稿，各類組選出前三名和佳作。

「拾夢者」構想 來自「吹夢巨人」

簡瑀萱作品「拾夢者」，故事構想取自著名英國兒童文學作家羅爾德．達爾作品「吹夢巨人」；評審說，簡瑀萱讓夢想說話，描述創造夢想的人類，如何殘酷對待它，透過筆觸包裝現實與夢想衝突議題，讓小說兼具趣味與深度。

3年完成4部小說 簡瑀萱要走下去

國一接觸寫作到國三已完成四部小說，簡瑀萱說，自己被宜蘭縣籍國寶作家黃春明作品中的樸實、本土氛圍吸引，從此開發她寫作之路，將嘗試各種他類型創作，朝這條路走下去。

國小組童詩 朱耘禛「征服」首獎

另外，北成國小學生朱耘禛詩作「征服」，深刻描寫和家人登山的心得，將征服山岳的過程，當成征服自己，獲得國小組童詩類首獎。

「獲獎真的很意外」朱耘禛說，她習慣用散文、新詩、日記方式記錄生活點滴，平時養成寫作習慣，珍惜每次發表作品的機會，在創作這條路上，會勇往直前。

各組首獎名單如下：兒童文學獎童詩類低年級光復國小葉甯瑄、中年級士敏國小游宣琦、高年級北成國小朱耘禛；文體類中年級光復國小林展毅、高年級清溝國小李柏翰；故事類成功國小張安儀；少年文學獎新詩類凱旋國中陳映璉、散文類東光國中莊凱茵、小說類國華國中簡瑀萱。