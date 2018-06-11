〈北部〉竹市YouBike 再增兩站啟用

2018-06-11

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市YouBike再新增「動物園」、「大庄國小」兩站點，加上今年啟用的新竹科學園區八個站點，全市已達五十七站、共一千三百廿五輛車，市長林智堅說，市府推動YouBike滿兩週年，使用人次突破兩百卅萬人次，YouBike和市民生活已密不可分，兼具通勤通學、購物休閒功能。

全市達57站、1325輛車

市府交通處長倪茂榮說，竹市兩年前推動建置YouBike後，在三區普遍建置設站點，第一年完成卅個站點，去年再新增十五個站，另清大、交大校園內由業者自行增建兩個站加上竹科園區的八個站，竹市已完成共五十七個站點的設置。

林智堅說，市立動物園是全台原址現存歷史最悠久的動物園，是大新竹地區孩童們重要的共同記憶，因市府目前正進行動物園再生計畫，預計明年完工。YouBike新竹動物園站啟用，除讓周邊住戶的交通更便利，動物園改造完工後將展現全新風貌，YouBike將可提供市民與造訪遊客多一項交通選擇。

新竹市YouBike在完成「新竹動物園」、「大庄國小」站後，含新竹科學園區八個站點，竹市已有五十七個站點、共一千三百廿五輛車，目前平日使用人次每日是四千人次，假日約五千人次，新竹YouBike已成通勤族最愛，也是假日遊客交通首選。