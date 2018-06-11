〈北部〉《1個月2處百年古宅突遭拆》保護私有古宅 苗縣提供整修補助

2018-06-11

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣近一個月內兩棟具文資潛力的百年古宅陸續遭突拆除，讓許多人惋惜不已，苗栗縣文化觀光局也依違反文化資產法對管理人提告，但被毀的歷史建物難再復原。文觀局依行政院文化部的「老建物保存再生計畫」，針對一九七一年前興建、具有歷史文化保存價值的私有建物提供整建或修繕補助，盼避免憾事一再重演。

避免重演列古蹟私有建物被拆

後龍鎮近百年歷史的老議長陳愷悌故居雖被列入暫定古蹟，但仍於上月十三日遭所有權人突拆；前日，也保存近百年、具暫定古蹟的頭份市陳氏家祠也被祭祀公業夷為平地。雖文觀局皆對兩案行為人依文資法第一○三條提告，但對於已遭破壞的珍貴建物也於事無補，令在地鄉親及文史工作者大為痛心。

古宅被拆案 文觀局已依法提告

苗縣府文觀局長林彥甫表示，現行文資法明令興建逾五十年以上的公有建築物，於處分前皆先經由主管機關進行文化資產價值評估，但私有老建物卻不受文資法規範，以致許多具有歷史價值的建築頻遭拆除破壞，成為文化保存的漏洞。

文觀局藉文化部推動的「老建物保存再生計劃」補助，期盼提升民間自發性的文化保存意識，得以保留老建物原貌。

即起受理申請 最高補助一半費用

苗縣府自即日起受理申請，最高補助上限達五十％，其中「建物整修」以一年期程為原則，納入規劃設計、本體修繕、結構檢查補強、相關文史調查及紀錄等，若修復情況複雜也可提出跨年分期計畫。另「修復技術、培力及教育推廣」計劃期程以一年為限，包括媒合平台、修復技術、再生培力及教育推廣等。

文觀局也將於六月廿六日在苗栗市綠苗里社區活動中心、七月廿四日於竹南鎮公所二樓會議室、八月十四日於苑裡鎮山腳國小舉辦三場說明會，盼能促進苗栗縣內文史古蹟維護保存。