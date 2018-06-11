〈北部〉里辦冷氣裝在家裡 竹市里長被訴

2018-06-11

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕國民黨籍新竹市中正里長戴金河涉嫌以申請里辦公室設備為由，申請公費添購冷氣機，然後與供應商串通，將原本要裝給公家的冷氣機，竟裝在自己家裡，總數達四台之多，新竹地檢署依貪污罪嫌起訴戴金河與蔡姓供應商。

4台轉為私用 中正里長戴金河涉貪污

檢廉調查，六十五歲的戴金河在二○一三年四月間，知悉有議員建議申請里辦公處設備補助經費，欲使用該經費購置冷氣機裝設在自己及家人房間使用，竟向里幹事佯稱中正里辦公處需裝設冷氣，以提升里政業務功效，便申請以共同供應契約採購冷氣機，總計九萬八千餘元，並經新竹市政府同意准予採購。

戴金河於共同供應商電器公司蔡姓負責人安裝前，即告知蔡男欲變更為較小的冷氣機以安裝在自己與家人房間使用。蔡男為配合戴男，擅自違法變更為總價與採購金額相當的分離式冷氣機共三台，分別安裝在戴金河及家人房間供私人使用。

戴金河隔年又向里幹事佯稱中正里辦公處需裝設空調一組及液晶電視一台，里幹事又申請以共同供應契約採購分離式冷氣機，總計八萬四千多元；並申請採購電視機，單價為一萬四千多元。

安裝前，戴男告知蔡男欲變更為兩台較小型冷氣機，一台裝在家人房間私用，一台安裝在里辦公處會議室。另蔡男應戴男要求，擅自將電視安裝在中正里巡守隊使用。全案經新竹市政府政風處訪查發現查獲，案經法務部廉政署移送新竹檢方偵辦。

檢方認為，戴金河與蔡男均係犯貪污治罪條例利用職務詐取財物罪嫌，依法提起公訴，二人於廉政官及偵訊時自白犯罪，並已繳交犯罪所得。