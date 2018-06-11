〈北部〉《桃園》高中職代理師聘期跳票 教局：經費排擠

2018-06-11

教師會憂特教、技職師資外流

〔記者陳昀／桃園報導〕「說好的國高改隸，待遇不變？」國立高中職代理教師聘期為完整一年，桃園各級市立學校代理教師聘期僅十個月，市府教育局長高安邦去年承諾，國高改隸後規劃將全市高中職代理教師聘期一併「升級」，結果不但沒實現，甚至國高改隸後還被「降薪」；桃園市教師會、桃園市各級學校產業工會特別憂心特殊、技職師資將因此外流，連帶影響學子受教權；高安邦回應，因為全面延長聘期會衝擊教育預算分配，將於七月舉行的全國教育局處長會議向教育部爭取明年經費。

教局長將向教部爭取經費執行

高安邦對此表示，會儘快研議辦法，今年之所以未實現諾言，將市立高中職代理教師全面延長聘期，是為了避免「一市兩制」、教育預算分配受衝擊，而教育部希望調高國小代課教師鐘點費，經費若由地方買單，將排擠其他教育預算，希望向教育部爭取預算執行。

教局長：估延長聘期 需增2417萬經費

高安邦指出，代理教師聘期為每年八月廿七日至次年七月二日，若兼任行政職，得延長聘期到七月卅一日。教育局統計，目前市立高中代理教師有二三二人，若延長聘期為一年，需增加二四一七萬餘元經費，如納入國中小代理教師，一年得增加二億○八一七萬餘元。

教師會：改隸市立代理師 減2月薪

桃園市教師會理事長張瓊方指出，教育部過去給國立高中職代理教師的聘期為每年八月一日到隔年七月卅一日，今年到期後，原在國立高中職任教的代理教師即面臨一個月空窗期，且未來每年聘期、薪水都會短少約二個月，估計九校有一百多名代理教師受影響。

張瓊方說，台北市立高中職代理教師聘期已改為一年，而新竹縣市多為國立高中職，鄰近縣市多所學校陸續於六、七月招聘，若要等教育局向教育部要到經費，代理教師恐怕早就外流，尤其桃園特殊教育學校或其他職業類科，都須具特殊專業的代理教師，要再招聘實屬不易，將嚴重影響學生受教權。

議員：市府別拿預算當藉口 踹共

去年曾為代理教師請命延長聘期的市議員黃婉如對此無法置信地說，去年市府信誓旦旦說要讓國立、市立高中職代理教師「齊頭式平等」，不料竟是矮化國立待遇來「達成目標」，局面難堪，呼籲市府、教育局不應再拿預算當藉口，儘快給予應有待遇。