〈中部〉善水國中小老少共學 市長稱讚

2018-06-11

〔記者歐素美／台中報導〕善水國中小學昨舉行成果展，市長林佳龍表示，市府活化再利用舊校舍，打造善水國中小學成為全國首創整合型的實驗學校，結合老少共學、混齡教學、技藝教育等三大特色，實施一年多來成效良好，阿公阿嬤和小朋友共學、共餐、共好。

善水國中小學學生與長青快樂學堂老人昨一起演出宣導劇、打槌球，展現共同學習成果。林佳龍參觀學生及長輩合作彩繪的教室壁畫、陶藝作品及木製作品，還有老少共同經營的開心農場，一起摘茄子。學生並製作彩繪有市長頭像的卡片及陶藝作品贈送市長。

林佳龍表示，小孩就像水一樣會依據教育的不同，形塑出不一樣的可能性，善水國中小學是全國創舉的實驗型教育學校，結合老少共學、混齡教學、技藝教育等三大特色，實現他理想中的教學模式，讓學生不會因為家庭等因素而中輟學習，實現共學、共餐、共好的理念，並帶領小朋友實現自我、超越自我。

善水國中小學現址為梧南國小舊校舍，門口就是龍安宮，地方長輩常聚集在廟口，市府當初即有鑑於此，規劃成住宿型學校，營造「家」的感覺，並進一步結合長青課程，實現老少共學理念，讓長輩傳授小孩生活經驗，小孩帶領長輩持續學習，創造相輔相成的效益，目前國中三班、國小二班，學生十七人，長青學苑則有廿七人。