〈中部〉國中會考前5志願 專家建議大膽選填

2018-06-11

20日起選填 前10志願比序積分相同

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中投區高中職免試入學廿到廿六日選填志願，台中市十二年國教輔導團種子教師陳建銘指出，因前十個志願的免試比序積分相同，加上高分群學生減少等，建議考生前五大志願可大膽「夢幻」填，六到十個志願則「務實」填，之後搭配安全志願，以免高分落榜。

陳建銘指出，今年中投區會考報名數約三萬五千二百卅三人，各種招生管道的總招生名額約達四萬四千八百餘人，考生只要慎填志願，均有學校可讀。今年因部分考科難度增，以致全國5A人數下降，高分群學生減少，加上五專招生名額獨立於高中職免試入學之外，在無從掌握學生流動情況下，均讓今年高中職免試入學志願選填增加變數。

今年免試入學志願選填數維持最多可填五十個，陳建銘建議考生根據興趣、性向、交通遠近及參考自己的免試比序積分個別序位及累積人數區間、學校錄取情況等分成夢幻、務實、安全區規劃選填。

前6到10志願務實填 避免高分落榜

因前十個志願序的超額比序積分分數相同，陳建銘建議，前十個志願中的前五個志願可大膽填「夢幻」志願，第六到十個志願則務實選填符合實力的志願，至於第十一個志願以後填安全型志願；因免試入學只有一次，建議考生盡量填好、填滿，避免高分落榜的遺憾。

教育局推選填諮詢專線服務

教育局也推出選填志願諮詢團隊，民眾可撥打1999或04-25279131專線諮詢，週末也提供服務，教育局並提醒，學生選填志願後，由學校列印給家長確認簽名，學生再繳回學校統一免試報名；免試入學分發結果訂七月十日公告。