〈中部〉《彰化》昨午及時雨 南投民眾開心走告

2018-06-11

臉書社團PO文 表達「歡欣鼓舞」心情

〔記者陳鳳麗／南投報導〕中部地區久旱不雨，南投縣昨日中午終於降下甘霖，其中以中寮鄉時雨量和累積雨量都最大，到傍晚累積下逾一一○毫米的雨，很久沒有下雨，昨日中午下起大雨，很多民眾都以「歡欣鼓舞」來形容心情，甚至到地方臉書社團PO下雨文，表達興奮之情。

氣象預報週二或週三進入梅雨，但昨日中午十二時過後，天色就由晴轉陰，並在接近十二時多開始下雨，南投縣有很多地區已多日未下雨，因此昨日中午很多地方下起大雨，民眾都當成好消息。有民眾到地方臉書社轉貼文指「草屯下大雨了」，就有很多人留言，希望雨能下久一點，才能讓乾涸的大地解渴。

中寮下最多 累積雨量112.5毫米

南投縣民眾的心聲，被老天聽到了！昨日中午到傍晚全縣十三鄉鎮市都有雨，只是大小和下的時間長短有差別，累積雨量最多的是中寮鄉，到晚間七時累積下了一一二．五毫米，而下得最大的是下午一時到二時，一小時就下了六二．五毫米，是同時段的全縣之冠。

在國姓鄉九份二山則為全縣第二高，累積至晚間七時的雨量，已達九十二毫米。乾旱多日的草屯鎮市區累積雨量也有十七毫米。

草屯一期稻作灌溉用水 勉強過關

因為久不下雨，南投縣的水情吃緊，也影響到灌溉用水，昨日中午下雨，多少有點紓解，而全縣水稻面積最多的草屯鎮，目前已開始進入收割期，灌溉用水可勉強過關，但緊接著要整田準備二期稻作插秧，南投水利會說，還是希望梅雨能報到，才能化解缺灌溉用水的危機。