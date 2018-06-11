〈中部〉《彰化》獨角仙藝術節 見證復育成果

2018-06-11

八卦山脈清水岩寺周邊數量日增

〔記者顏宏駿／彰化報導〕八卦山脈清水岩寺周邊遍植光臘樹為獨角仙之棲地，但早年遭人濫捕，使得數量大減，近年來保育有成，民眾對於生態也較為重視，更有不少志工用盡各種方式阻止商人獵捕，並催生「清水岩甲蟲館」，舉辦各項獨角仙保育活動，昨天「獨角仙藝術節」登場，讓民眾得以近距離觀看獨角仙生態。

清水岩甲蟲館保育志工張宏之說，十多年前，獨角仙躍上國小自然課本，成為小朋友競相追尋的目標，商人看準甲蟲商機，「甲蟲販子」大舉上山抓捕，這些人拿著塑膠水桶裝，每次行動都有近千隻的收獲，拿到寵物店販賣，一隻賣五十元，一趟下來就有五萬元的進帳。

成立獨角仙樂園 設清水岩甲蟲館

張宏之說，當時他報警抓人，但警方卻不知如何開罰，後來都用「柔性勸導」，卻起不了作用，近年由來保育人士和登山客組成巡守隊，利用智慧型手機普及之機會，即拍即上網，將獵捕者PO上網，淪為眾矢之的，獨角仙濫捕歪風才逐漸消聲匿跡。

「甲蟲販子」因怕曝光，目前已不太敢到登山客聚集的清水岩寺附近，但是張宏之表示，阻止濫捕歪風還是要從教育作起，目前已結合志工在園區成立「獨角仙樂園」，用鐵籠圍起光臘樹，再把獨角仙集中並且介紹，獲得熱烈迴響，並在前立委蕭景田的奔走下，設立了「清水岩甲蟲館」。

讓小朋友了解其成長歷程及生態

張宏之說，昨天舉辦的「獨角仙藝術節」和「清水岩甲蟲館」，堪稱是台灣獨角仙保育的里程碑，藉由活動的舉辦，讓小朋友了解獨角仙的成長歷程以及生態，非常有意義。