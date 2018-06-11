〈中部〉新住民生活適應輔導班 結業喊︰我愛台灣

2018-06-11

虎尾戶政所辦成果展 新住民收獲滿滿

〔記者廖淑玲／雲林報導〕學唱歌、做手工皂、編織、蒜頭醬、名家親子教育演講，雲林縣虎尾戶政事務所連續兩週六、日在虎尾驛開辦新住民生活適應輔導班昨成果展，新住民滿滿收獲開心感謝，大喊「我愛台灣」。

虎尾戶政事務所結合移民署雲林專勤隊、雲林縣政府等單位首度開辦新住民生活適應輔導班，針對新住民生活需要，安排家庭教育、兩性平等、地方民俗、文化風情、技藝教學、居留與定居、人身安全、基本權益、語文教學、醫療保健等輔導課程，協助融入在地生活。

課程多元實用又活潑，吸引近百名新住民參加，主辦單位還特別邀請二名保育員現場托嬰，吸引許多家屬一起前來，將整個虎尾驛擠得水洩不通，反應熱絡。

承辦此次活動的虎尾戶政事務所股長張健昌、陳慧美指出，雲林縣超過一萬五千名新住民，希望藉此活動消除彼此因語言、文化、生活習慣不同的隔閡，營造新住民安全友善的生活環境，發揮新住民本身具備多國語言及多元文化優勢，創造多元的融合社會。家住土庫的黃靖茹為教導姊妹學做蒜頭醬，自行購買蒜頭和大家分享，雲林縣議員蔡秋敏到場祝福，新住民姊妹爭相合照。

虎尾戶政事務所主任黃逸銘指出，該所分別在二日、三日及九日、十日在虎尾驛舉辦一系列課程完全免費，昨天成果展感謝新住民及家屬熱烈參與學習，尤其名作家游乾桂演講親子教育，讓大伙兒受益良多。