〈南部〉天馬電台舊址招商 明華園一階審核通過

2018-06-10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕都市計畫變更為「創意文化專用區」的安南區天馬電台舊址，經文化局招商，明華園提出卅億元影城投資計畫，第一階段審核通過；該基地所有權屬國有財產署，文化局本週與國產署訂定合作契約書後，就可進行第二階段公告，若無其他團隊提出競比計畫，最快九月敲定。

導演魏德聖籌拍「台灣三部曲」，原先選在天馬電台舊址，打算重建熱蘭遮城及大員街市、普羅民遮城及西拉雅族部落，拍完電影可做為歷史文化園區，不過天馬電台舊址約卅公頃，腹地不夠大，因而轉移至後壁區烏樹林台糖林地一百一十八公頃。

需待市府與國產署簽約合作

文化局不諱言表示，明華園影城投資計畫是文創專區的政策性招商，用地取得沒問題，市府與國產署簽訂合作開發契約，依法分配一比九的招商利潤，簽約完成後，即可進行第二階段公告，預計九月完成。

明華園影城計畫結合戲劇表演及後台技術人員等資源，在園區開設戲劇學校，培育在地高中與大學表演人才，畢業後可留在劇團服務；另打造三、四十年代街屋與生活場景，提供懷舊故事相關題材拍攝場域。

若無其他團隊競比 9月敲定

文化局也針對歷史文化園區ＢＯＴ案展開規劃，據顧問公司評估，該基地鄰近台灣蘭花生物科技園區、烏樹林休閒園區（烏樹林糖廠），距離國道三號白河交流道車程十分鐘、國道一號新營交流道十五分鐘，區位良好具發展潛力。

至於國際大導李安相中的沙崙農場兩百公頃打造國際級片廠，目前由文化部委託影視專業評估中。