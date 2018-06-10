〈南部〉搶割稻價跌 後壁農會保價收購

2018-06-10

繳售公糧後餘糧 每百斤930元

〔記者楊金城／後壁報導〕南市溪北一期稻作最近搶割、青割稻穀，導致穀價持續下跌，指標後壁區一百台斤濕穀昨來到九百一十元。農民抱怨紛紛，農糧署南區分署長姚志旺昨走訪芳榮米廠、後壁區農會了解穀價波動，對糧商打「心理戰」，後壁農會並宣布，農民繳售公糧後剩餘的稻穀，以九百卅元保價收購。

立委陳亭妃表示，農民向她陳情，指收購價跌到一百台斤八百六十元，立即致電農委會副主委陳吉仲，反映穀價下跌已打擊農民士氣，農政單位應深入了解穀價變動原因，農委會下午即請農糧署南區分署了解。

農糧署：各農會決定是否跟進

姚志旺昨感謝後壁農會保價收購農民繳售公糧後的餘糧，至於其他農會是否跟進？他則尊重農會審視市場機制決定。姚志旺說，請農民不要拋售稻穀，可以繳售給公糧，以公糧價格穩住穀價。他強調，嘉南烘乾量充足，濕穀調度機制完善，農友不須提早收割，更不要恐慌性搶割、青割，待成熟再收割，收益會更多。

溪北一期作稻米產區上週開始收割，一百台斤濕穀開盤價多在九百八十、九百七十元，此後一路下跌至九百四十元；加上雙颱環伺，農民憂心一期稻價持續下跌，這兩天搶割、青割稻穀，並出現載穀車到民營糧商集運站大排長龍賣穀的情形，昨穀價來到九百一十、九百廿元間，太早青割、含水量高的少數，甚至只賣八百六十元。

太早青割 傳每百斤僅賣860元

後壁農會兩天前以九百五十、九百四十元價格，曾一天收購稻穀高達九百公噸做為農會自營糧，公糧繳交很少，因農會冷藏桶裝不下、烘乾來不及，部分稻穀外賣至桃園。前天農會逼不得已只收公糧，不收自營糧，導致農民誤解、有所怨言；昨天一樣不收自營糧，但宣布農民繳售公糧後的餘糧，可用九百卅元保價收購。

姚志旺昨到指標後壁農會和芳榮米廠了解稻穀收購情形，南區分署指出，現行公糧每公頃收購數量及每公斤價格為「計畫收購」兩千公斤、廿六元，「輔導收購」一千兩百公斤、廿三元，「餘糧收購」三千公斤、廿一．六元。以超過三十％含水率交公糧折算每百台斤濕穀收益低於九百廿二元，稻穀放熟再收割，對農民較有利。未成熟的稻穀如果搶割，會影響糧商收購意願和穀價波動不穩，請農民不要恐慌性搶割。