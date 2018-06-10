〈南部〉治安滿意度23連霸 台南六都第一

2018-06-10

警民合作 防毒打詐績效全國第一

〔記者王捷／台南報導〕台南市警局在警察節前夕宣布好消息，內政部警政署最近一次治安滿意度調查顯示，台南市連續廿三次獲得治安及服務滿意度「六都第一」，防毒打詐全國第一，行政院長賴清德特別以錄影現身警察節慶祝大會會場，肯定員警表現，並指出「治安沒有永遠的勝利，只有不斷的努力」，代理市長李孟諺則帶領大家合唱「台南英雄」。

賴清德肯定 李孟諺帶合唱「台南英雄」

市警局昨在文化中心舉行警察節慶祝大會，代理市長李孟諺表揚各項績優警員，並頒發獎牌感謝義警、民防與守望相助隊，行政院長賴清德也錄製祝賀影片，表達對警方與協勤民力的肯定。

市警局長黃宗仁表示，社區民力是維護治安不可或缺的力量，希望以轄區派出所為單位，提供一個平台，結合里長、社區組成巡守隊，提供警方情資讓治安更好。台南能成為治安滿意度「六都第一」，大部分是賴清德院長留下的德政，不吃案、不匿報，並給警方破案的工具，造就台南治安良好。

賴清德透過錄影表示，警方不匿報、不美化、視民如親的工作態度，讓台南巿治安及服務滿意度連續廿三次榮獲「六都第一」；另外，查緝毒品績效指標提升六十八％，「打詐斬手」專案從一○五年提領數一萬兩千件降至一○六年僅三千六百件，讓車手到台南提領數大幅降低，破案率增加十三％，無論是查緝詐欺取款車手、向上溯源及阻斷贓款回流，台南均列全國第一。

代理市長李孟諺致詞說，防毒、打詐是當前國家治安重點工作，市警局搭配網路數位科技，與轄內金融機構、超商成立防詐騙資訊LINE平台，共築防詐攔截網，成效卓著。