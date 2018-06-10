〈南部〉統聯公車司機薪水 高雄比桃、中低

2018-06-10

業者澄清是參考同業薪資

〔記者葛祐豪／高雄報導〕統聯客運徵桃園、台中、高雄三地的市區公車司機，同樣是司機，高雄薪資比另兩地少了四千至一萬五千元，引起網友議論，統聯澄清表示是參考當地同業的薪資水平，並非瞧不起高雄人。

對此，人力銀行業者表示，南部的物價、租金較低，同樣的職缺，南部平均薪資比北部低是不爭的事實，台北薪資普遍比高雄、台南高了五千至七千元左右。

統聯客運上個月在臉書貼出徵求司機公告，需要桃園市區公車、台中市區公車、高雄市區公車的司機，但桃園與台中司機都是月休四至八天、薪水四萬至七萬元。

少四千至一萬五 網友議論

唯獨高雄市司機是月休四至七天、薪水三萬六千至五萬五千元，不只休假比桃園與台中少，薪水更差了一大截，整整少了四千至一萬五千元。

ＰＴＴ（批踢踢）高雄板最近貼出這篇徵人文，網友紛紛提出看法，有人罵說「高雄就是低薪好欺負」，有人則認為「統聯是私人企業，還是看營收的」。

統聯也提出澄清，強調各地區的市區公車駕駛員薪資待遇及工作條件，是參考當地同業的薪資水平而設計，並非瞧不起高雄人，事實上，統聯高雄地區的國道駕駛平均待遇，是全公司最高。

駁網友非議 應比較搭乘率

統聯表示，做任何生意是將本求利，不知道民眾有沒有去研究三地大眾運輸的搭乘率？如果高雄市區公車的搭乘率高過台中市、桃園市或台北市、新北市，統聯絕對能夠提供更優渥的待遇給全體的駕駛同仁。

記者詢問高雄其他公車業者，港都客運表示，駕駛員平均月薪約四萬二至四萬三千元，但這在高雄客運業算比較高的，不便評論其他家的薪資。