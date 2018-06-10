〈南部〉搶救蕉農 月底香蕉米乖乖上市

2018-06-10

〔記者陳文嬋、葛祐豪／高雄報導〕高市農業局搶救蕉農大作戰，攜手高雄型農郭泰呈、蘇昆宏，以高於市價二成收購香蕉，開發香蕉抗性澱粉等加工品，近來更與「乖乖」大廠合作，本月底將推出「香蕉米乖乖」，今年提高加工產量達一百噸。

正在高雄巨蛋展出的國際旅展也發起搶救蕉農活動，昨天向旗山產銷班訂購一千五百公斤特級香蕉，發送給入場消費者，希望幫助農民渡過難關。

高雄香蕉聞名國際，經濟產值達八億元，今年因氣候穩定，產量恢復正常，農業局因應全國蕉價低迷，採取多元行銷管道，以高於市價二成收購產地香蕉。

農業局攜手型農郭泰呈、蘇昆宏，以高於市價二成價格，大約每公斤十二元，與農友契作收購香蕉，今年力拚外銷日本市場，比去年增加一倍，外銷總量達一六五○噸，日本超市上架每公斤達一五四元，為蕉農打一劑強心針。

農業局更與型農郭泰呈、蘇昆宏合作，開發一系列香蕉加工品，包括香蕉果乾、脆片、抗性澱粉等，其中蘇昆宏開發香蕉果乾風味獨特，成為高雄特色伴手禮。

農業局表示，郭泰呈開發香蕉脆片，主打非油炸，是熱門零嘴，更推出香蕉抗性澱粉，可延長飽足感，又有助控制體重，去年在農業局領軍下，挺進東京國際食品展，打響知名度，頗受歡迎。

農業局指出，郭泰呈今年與「乖乖」大廠合作，開發出香蕉口味的「乖乖」，將旗山香蕉做成香蕉醬，融合台灣米製的米穀粉，標榜純天然、不加香料，凸顯香蕉甘甜與米香。