〈南部〉疑高價收購香蕉 高雄盤商遭毆傷

2018-06-10

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國內香蕉的價格持續低迷，昨天大盤收購價格稍微回升，上蕉每公斤收購價為七元，相較於上週五元的低點，算是有好轉跡象。

他用每公斤10元 向蕉農買香蕉

長年在高雄經營水果大盤生意的吳姓負責人，見香蕉價格低迷擔心影響蕉農生計，他連續一週刻意將收購價拉抬到十元，但這樣的作法疑似影響到其他盤商利益，前晚他被一群人拿棍棒圍毆成傷，雖未有生命危險，但仍讓他相當不爽，直言自己只是想幫助蕉農，沒想到竟害自己惹禍上身。

吳姓負責人說，過去他經營水果通路時，香蕉都委託別人去產地收購較高價格，但委託人沒有用他開出的價格直接向農民購買，中間的差價都被委託人賺走；為了解決這種現象，三個月前，他在旗山完成租地設置收購場及薰蒸場，自己直接在產地向蕉農買香蕉。

吳指出，過去一週蕉價低迷，他仍用每公斤十元向蕉農買香蕉，最差時，一天也會向蕉農收購一萬公斤以上的香蕉，這個禮拜他花了百萬、至少已買了十幾萬公斤香蕉。

但目前全國香蕉盤商看準蕉農普遍年老圖方便，都讓固定在產地的盤商出價就賣，並透過特定的群組控制每日蕉價，他高價收購香蕉的作法疑似擋到別人財路，因此前晚七點多被三、四個年輕人持球棒痛毆。

主嫌辯稱是收購芒果起衝突

旗山警方指出，前晚獲報後，昨已陸續傳喚許姓主嫌（廿九歲）到案說明，但許辯稱打人原因無關蕉價，而是他與吳商談芒果收購價格時，雙方一言不合所起的衝突。

吳說，自己雖然為了幫助蕉農受傷，但他仍希望外界不要只關注在他的傷勢，他認為，政府應該試辦農民登記種植，且管控種苗量，並統一品種以利發展，如台灣每個縣市都能多幾個不故意壓低農民價格的盤商，蕉價就不會有崩盤現象。