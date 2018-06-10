〈台北都會〉北農爭議柯態度反覆 姚文智批操控

2018-06-10

〔記者黃建豪、郭安家／台北報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧上任以來爭議不休，連柯市府也傳因此鬧內鬨。台北市長柯文哲昨埋怨，「已經被搞掉一個總經理（指韓國瑜），現在這個（吳音寧）也被打得奄奄一息，台灣真的要這樣搞嗎？」暗指北農爭議為藍綠互鬥。民進黨台北市長參選人姚文智批評，柯在中間操控的斧鑿相當深，不斷想藉由話題創造形式抹黑民進黨，他看了很憤慨，市民應該也清楚。

上週落幕的台北市議會總質詢，吳音寧全程受到議員緊盯，從買殘菜送家鄉、魚翅宴到送洋酒爭議不斷。前日還傳出，民進黨打算在會期結束前讓吳下台，質詢期間從未替吳音寧救場的柯文哲，卻隨後在臉書發文，肯定吳的道德操守與熱情。

姚文智昨上午則批評，柯文哲一邊「呼呼」（台語，指關心傷口），一邊派人查帳。姚還說，許多消息的釋放都是柯團隊與國民黨沆瀣一氣，柯團隊自我分化放給國民黨；放毒之後，柯起初袖手旁觀、落井下石，真相漸明後，又好像要當和事老，「把大家都當成傻瓜嗎？」

柯文哲回應，北農事件是給台灣社會一個反省，從之前韓國瑜事件到現在，老實講，他都會覺得，是不是他沒有很成熟的技術去處理這種局面，導致當年要換韓時，民進黨說他勾結黑道，國民黨說他民進黨同路人，但對他來說，事情能做好就好。

柯強調，「已經被搞掉一個總經理（指前總經理韓國瑜），現在這個（吳音寧）也被打得奄奄一息，台灣真的要這樣搞嗎？」

國民黨市長參選人丁守中受訪則指，柯文哲前天稱讚吳音寧，另一方面又去北農查帳，他也搞不清楚柯，反正吳音寧是柯文哲和民進黨之間的肉桶政治（分贓政治），現在肉桶打翻了，他們之間有矛盾。

姚文智不滿表示，丁守中一開始說吳音寧要立刻撤換，如今又說是民進黨的肉桶政治，但大家看到是誰造的謠、是誰在抹黑，是誰跟柯文哲裡應外合，相信大家看得很清楚。