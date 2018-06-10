〈台北都會〉北市綠色標線型人行道劃越多 違停抓越多

2018-06-10

去年罰鍰至少200萬

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲引以為豪的鄰里交通環境改善計畫，透過劃設顯眼的綠色標線型人行道，在鄰里巷弄落實人、車分道，全市四五六個里，超過二五八里完成劃設；但標線型人行道劃設越多的地區，相關違停件數越多，以今年四月全市開罰兩千六百件為例，整年遭舉發件數恐達三萬件，若依道路交通管理處罰條例開罰，罰鍰合計至少兩百萬元，且隨著改善計畫範圍逐年擴大，違停件數恐越來越多。

大安、中山、信義區最多

台北市去年車禍死亡人數為近廿年來最低，柯文哲認為鄰里交通環境改善計畫功不可沒，且交通局追蹤發現，已完成改善計畫的里，交通事故平均可減少約三成，也讓柯自許受到民眾好評的政策。

但交通警察大隊統計發現，今年四月，光是取締在標線型人行道臨停或擺攤的違規，就有二六○七件，以大安、中山與信義分局最多。而交通局統計，台北市已劃設的標線型人行道，大安區有三○一條、中山區二一三條、信義區一○七條、中正區九十一條、文山區八十九條、松山區八十二條，其餘皆在五十條以下。

這也顯示，改善計畫執行越完善的行政區，標線型人行道違停的案件也越多。北市交通局科長張生萬指出，大安區、中山區與信義區，去年整年分別違規九○七七件、四○三○件與三九○○件，光這三個行政區就有一萬七千多件。

車主抱怨不知去哪裡停車

實際走訪大安、中山區巷弄，違停標線型人行道的車輛確實不少。何姓車主抱怨，在當地工作好幾年，本來停得好好，但這些線兩年前才劃，現在不知要去哪停車。陳姓民眾則表示支持，認為劃設人行道後，在巷弄走路較安心。

行人支持 巷弄走路較安心

張生萬表示，市區停車本來就不容易，所以在劃設標線型人行道時，若有空間，就會同時規劃停車格，但以目前的經驗來看，違停車主都因覺得只是短暫停留，為了圖方便才不願意去找停車場，這方面只能再多加宣導。

交大執法組長顏三隆指出，亂停標線型容易被舉發的原因在於，原本沒劃線時，臨停不會有違規，一旦劃線後，因地上有標線，違停就變得很明顯，且行人空間造成阻礙時，現在民眾很常用手機拍照檢舉。