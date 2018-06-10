〈台北都會〉北市府發言人送洋酒 議員：何不送特產

2018-06-10

〔記者郭安家、賴筱桐、洪瑞琴、葛祐豪、謝武雄、黃鐘山／綜合報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧被控送酒給民進黨台北市黨部，雙方都澄清無此事，但也意外引發關注北市府發言人劉奕霆送多少酒給總統府、行政院及五都發言人？雖然劉表示，曾以一萬八千四百元的秘書處業務聯繫相關費用，購買八瓶皇家禮炮，是基於向前輩（指五都發言人）回禮；但民進黨市議員簡舒培昨批評，劉為何送洋酒，而不送北市特產以助城市行銷？

根據簡舒培調閱資料，這筆一萬八千餘元費用源自二○一七年，北市府解釋是「致贈中央機關發言人及五都發言人春節洋酒禮盒」。劉奕霆解釋，這筆費用並非特支性質，是經過預算編列過程，也需要報帳。

簡舒培批 柯說不要亂收禮 劉為何要送酒

簡舒培批評，台北市長柯文哲曾說不要亂收禮，為何要送酒給五都發言人？若真要回禮，為何要送洋酒、皇家禮炮，通常局處首長會選擇本縣市名產或伴手禮，幫忙做城市行銷推廣。

新北市府發言人張其強不願證實

對此，五都只有新北市府發言人張其強不願證實，也不願評論是否收到劉奕霆致贈洋酒，只說他任新北市府發言人以來，沒用機關或個人名義，致贈任何禮品給其他公務機關或首長。

台中、台南收到回特產 高雄、桃園退還

台中市政府新聞局長卓冠廷回應，今年過年有收到劉發言人所贈的洋酒（皇家禮炮二十一年），而後回禮台中的農特產茶葉。台南市新聞處長許淑芬表示有收到酒，但不知是什麼酒，因禮尚往來，所以會用台南市農特產品回禮。

高雄市府新聞局長張家興回應，今年年節收到劉奕霆送的皇家禮炮二十一年，考量與劉並不相識、亦無業務上往來，該禮品也與城市行銷無關，於是在收到後一週內，指示新聞局政風室主任協助，於三月八日以快遞退回，所以也沒有回贈需要。

桃園市府發言人張惇涵表示有收到洋酒禮盒，因自己不喝酒，已經退還，所以不清楚是哪一種酒；今年春節有贈送農產品禮盒給劉奕霆，屬於禮尚往來，符合公務禮儀規定，但端午節就沒贈送。

劉奕霆：禮尚往來 年節餽贈亦符合規定

劉奕霆說明，去年任發言人迄今，年節有受到贈禮，加上與新北、桃園、台中、台南有業務往來，這些縣市發言人都是他的前輩，基於禮尚往來而回禮；考量公平，五都發言人都有送，符合公務禮儀，一般的年節餽贈亦符合規定，不知為何會引起風波？