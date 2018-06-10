〈台北都會〉被指騙市民 侯友宜：講話做事都實在

2018-06-10

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長選戰，藍、綠激烈攻防，民進黨市長參選人蘇貞昌陣營批評國民黨市長參選人侯友宜的三環三線都更案所言不實、欺騙市民；侯友宜昨天回應說，他雖然「卡憨慢說話，但做事實在」。當了一輩子公務員，講話做事都實實在在，他感嘆抹黑成了台灣選舉文化的特色，他希望用政見向市民報告，不害怕抹黑造謠也無愧於心。

侯友宜昨天上午到新店區參加消防義消人員體能訓練健行祈福活動，中午餐敘席開一百多桌，現場「凍蒜」聲此起彼落，氣氛熱絡；他下午到蘆洲區微風運河足球場參加「體育運動樂開懷」活動，晚上到新莊區參加彰化同鄉會會員大會，與蘇貞昌昨晚在新莊舉辦的造勢晚會互別苗頭。

對於蘇貞昌不斷打「老縣長政績牌」，侯友宜表示，市政建設是不斷累積的，每一任縣市長對新北市都有很多政績，新北市這八年也有很多建設，市民都看在眼裡。對於蘇貞昌表示「抹黑是從侯友宜先開始」，他長嘆一聲說，只希望好好的把政見向市民報告，「誠懇的把事情做好，就是我的本心」。

媒體昨天詢問侯友宜，對於網路瘋傳嘲諷蔡總統「用愛發電」的kuso MTV「不缺電」的看法，侯表示，看到影片時，對年輕人的高度創意「忍不住笑出來」，但這是民眾的痛苦聲音，希望執政者落實競選承諾，謙卑、謙卑、再謙卑，解決民眾的問題。

對於蘇貞昌連日來批評市政問題多，侯友宜競選辦公室發言人賴冠群表示，「王爺出馬專割稻尾？呼籲老縣長謙卑再謙卑！」老縣長將團隊功勞收歸己有，指責市府過去七年毫無政績，抹煞市府同仁累積的辛勞令人遺憾，歡迎老縣長實地了解五十三所托育中心、十一座國民運休中心、四座景觀橋及全市的捷運工程地點，理解新北市的蛻變。