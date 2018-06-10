〈台北都會〉當兩任縣長 蘇貞昌：沒一級主管涉貪

2018-06-10

〔記者葉冠妤／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天馬不停蹄參加多項活動，他批評新北市府團隊清廉問題、行政效率太差等，他也細數擔任台北縣長的多項政績，強調自己最有能力做事、可以解決問題，「新北市的問題，就是我的問題，就由我來解決問題！」

蘇貞昌昨天上午先參加女兒、立委蘇巧慧舉辦的端午節趣味活動，中午參加五股區農會的觀音山綠竹筍饗宴，下午到淡水區出席市議員參選人呂孫福舉辦的市政說明會，晚上再到新莊區舉行 「蘇貞昌會做事」造勢晚會，現場約三千名支持者，氣氛熱烈。

蘇貞昌批評新北市長朱立倫團隊在多項建設拖延、浪費錢；他擔任兩任台北縣長，沒有一級主管出事，但朱立倫手下的前副市長許志堅涉貪被判刑十年。他當年促成台塑企業創辦人王永在協助美化台北港大油桶外觀、花費三千萬元替八里污水處理廠的蛋形消化槽彩繪，但朱、侯當了八年市長、副市長，一年編列七到九億元的污水處理費，結果八里污水處理廠的卅二台初沉池僅剩五台可以操作，新莊污水處理站四台機器壞三台。

蘇貞昌昨晚在新莊造勢晚會再暢談廿四天解決桃園A7合宜宅污水污染新莊的過程，他批評市府拖了兩年不解決，只能拿出公文往返紀錄，只會推責給桃園市、營建署，但他在二十四天就解決了，「這就是態度問題，態度決定速度，魄力決定效率！」他強調，當選市長後將進行市政總體檢，制止建設經費浪費、不當、舞弊等行為，校園、公園及交通工程延宕的問題也會一併解決。

另外，對於某電視台日前舉辦國民黨六都市長參選人市政座談會，惟獨新北市長參選人侯友宜缺席，蘇貞昌揶揄侯友宜很「漏氣」，指侯只要談市政，「一開口就說錯」，怪不得不敢參加。