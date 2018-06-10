〈台北都會〉金瓜石事件 更正為1941年發生

2018-06-10

〔記者林欣漢／基隆報導〕在第二次世界大戰期間發生的「金瓜石事件」，有三十三名受難者冤死獄中，造成金瓜石地區許多家庭破碎，在地的瓜山國小校友會、新北市立黃金博物館昨天第六年舉辦「一九四一金瓜石人權追思音樂會」，閉目默禱三十三秒緬懷故人，場面哀戚、莊嚴隆重。

黃金博物館從二○一三年開始，與瓜山校友會合辦「金瓜石人權追思音樂會」，撫慰受難者家屬並提倡和平、人權理念，今年邁入第六年。不過，往年都稱「金瓜石事件」是發生於一九四二年，今年卻改為一九四一年，黃金博物館表示，經過文化部國家人權博物館籌備處專業團隊研究報告，「金瓜石事件」發生的年份比較可能在一九四一年，所以從今年起更正為一九四一年。

昨辦追思音樂會 溫馨感人

昨天上午，追思音樂會在「優人神鼓」深沉卻震撼人心的鼓聲中開場，接著由金瓜石在地音樂創作家吳朝潭、蕭煌麟、吳志仁等人輪番演奏「放心飛啊」等歌曲，瓜山國小校友們齊唱「望春風」，樂聲悠揚，氣氛溫馨感人。

音樂會結束後，與會者閉目默禱三十三秒紀念三十三名受難者，並獻上玫瑰花悼念逝去的故人，也傳達追求和平的心願。

日治末期捏造叛變 33人受難

在二戰時的日本統治台灣末期，日本人擔心台灣人趁機叛變，捏造金瓜石事件發動莫須有的武力鎮壓，逮捕金瓜石地區一百多名地方仕紳、耆老、菁英，嚴刑逼供強迫認罪，登錄有案的三十三名受難者皆為瓜山國小校友或家長，在政權輪替後，瓜山國小校友會有鑑於歷史不能磨滅，以金瓜石樹梅鑛場的礦石，在受難者被逮捕的集中處（現為黃金博物館園區）設置紀念岩誌。