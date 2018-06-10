〈台北都會〉腸病毒拉警報 新北上週1660人次就診

2018-06-10

估中旬突破門檻 進入流行期

〔記者賴筱桐／新北報導〕國內日前發生新生兒感染腸病毒重症死亡案例，新北市衛生局監測發現，新北市上週有一六六○人次因腸病毒症狀就醫，全市目前已有四例併發重症，預計六月中旬起進入流行期，到暑假時會稍微趨緩，九月開學後還有另一波高峰。

衛生局疾病管制科科長許玉芬指出，疾病管制署針對各縣市制定腸病毒的流行閾值，新北市的流行閾值是指單一一週的門診、急診就醫累計達到一千九百人次，上週為一六六○人次，估計六月中旬將突破門檻，代表進入流行期。

全國10併發重症 4例在新北

據統計，全國今年以來，已有十例的腸病毒併發重症個案，其中五例是一歲以下的新生兒，新北市的重症個案有四例，一歲以下有兩位，分別感染克沙奇B1型及伊科病毒十一型。

許玉芬表示，腸病毒的型別有數十種，近期檢出的病毒型態仍以克沙奇A型為主，但最近幾週，伊科病毒明顯增加，感染伊科病毒常併發急性發燒、腦膜炎等症狀，今年感染的高危險群多為一歲以下嬰幼兒，家長需特別留意。

預防最佳方法 用肥皂勤洗手

禾馨民權婦幼診所小兒專科醫師巫漢盟表示，腸病毒常見症狀為疱疹性咽峽炎（咽峽部出現小水泡或潰瘍）及手足口病等，台灣的疫苗還在臨床試驗階段，預防腸病毒最佳方法是使用肥皂勤洗手，一般酒精無法殺死病菌，坊間的除菌噴霧或乾洗手等產品效果有限，家中地板、玩具可用稀釋過的漂白水擦拭（市售含氯五至六％濃度的漂白水，以一比一百的比例稀釋），可有效抑制病毒活性。

新生兒防感染 準媽媽注意

衛生局指出，新生兒可能透過生產過程或產後接觸，感染伊科病毒十一型，準媽媽在產前十四天至分娩前後，應注意自身及幼兒健康狀況，若有發燒、上呼吸道感染、腹瀉、活動力不佳或食慾降低等症狀應立即就醫，並與新生兒採取適當隔離措施。

許玉芬提醒，幼兒感染腸病毒後的五天內要注意病情變化，若出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌躍型抽搐（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆，務必送往大醫院治療。