〈北部〉回娘家輔選 林昶佐：宜蘭不該只談開發

2018-06-10

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕時代力量立委林昶佐昨到羅東鎮民生市場掃街，為黨提名的宜蘭縣議員、鄉鎮市民代表及里長參選人輔選；雪隧塞車，林昶佐遲到約二十分鐘才到場。他說，宜蘭除了思考交通建設與觀光發展，也該思考如何保存文化，提升縣民生活品質，宜蘭發展不該只談「開發主義」。

時代力量宜蘭縣黨部舉行「鎮魂護蘭陽～端午系列活動」，邀請羅東女婿林昶佐回娘家輔選，帶領參選人掃街，發送限量「時代力量香包」，希望讓民眾佩戴驅蟲避邪，更象徵將「宜蘭的政治瘴氣」驅離。

時代力量提名的宜蘭市縣議員參選人林正芳、羅東鎮縣議員參選人歐志銘、頭城鎮縣議員參選人林瑞文、宜蘭市民代表參選人郭稟翰及蘇澳鎮聖愛里長參選人黃忠志，都到場與林昶佐一起掃街，尋求支持。

掃街原預計上午九點半開始，從台北趕來的林昶佐因雪隧塞車延誤行程，遲到約二十分鐘；林昶佐指出，約八點就從台北出發，坐了快兩個鐘頭的車才到達，這代表宜蘭除了思考發展交通與觀光，更需思考如何保留宜蘭優質居住品質、文化及好山好水，不讓開發主義成為宜蘭唯一發展方針。

林昶佐也談及選情，他說，宜蘭是民主重鎮，相信時代力量立委在國會的問政品質，能發揮母雞帶小雞效果，加上小雞們也在地方耕耘很久，年底選舉，有信心能在宜蘭插旗，持續擴大服務。