〈北部〉阿勃勒、鳳凰花開 193縣道「黃綠紅」

2018-06-10

號稱東台灣最美的公路

〔記者花孟璟／花蓮報導〕藍天、阿勃勒，鳳凰花，還有豐收的稻浪、縱谷的山與雲，每年六月的花蓮玉里擁有一條東台灣最美的公路，南邊東豐路段阿勃勒盛開，松浦至觀音一帶則是鳳凰花開得火紅「如同燃燒的火焰」，松浦農會旁稻田的美景也媲美池上的「天堂路」，每到假日吸引許多民眾駐足拍照！

縣道一九三線是「全台灣最長的縣道」，北起新城鄉三棧、南至玉里鎮樂合，全長一一○點九公里，在一九三線最南端的玉里路段，堪稱一九三線最美的路段之一，北起德武、南到樂合，沿線有春日、泰林、松浦、觀音、高寮、東豐等阿美族部落。

玉里鎮是縱谷的米倉，六月份稻穗已經飽滿，道路兩邊的稻田在陽光下洋溢著豐收的金黃色，除了金黃稻田景緻，六月的一九三線最美的視覺焦點就是東豐路段的阿勃勒大道。

黃花紅花加稻浪 沿路搖曳

沿著台九線往南通過橫跨秀姑巒溪的玉里大橋後，就會看到道路兩邊都是盛開的金黃阿勃勒，這段「阿勃勒大道」北起東豐、南到樂合，長約三公里，從五月下旬起陸續盛開，隨風款擺的阿勃勒還會飄美麗的黃金雨，視線往西邊一看，縱谷的稻浪和阿勃勒花構成絕美的風光，讓人眼光捨不得離開。

騎腳踏車、開車繼續往北，到松浦農會北側有一處不起眼鄉間小路，是玉里的「天堂路」，附近的稻田看不到一根電線桿，蜿蜒的田間小路往縱谷的方向延伸，也是相當漂亮的打卡景點。

松浦以北的一九三線「花廊」則以鳳凰花為主角，鳳凰花雖然全台灣到處都有，不過搭配花東縱谷的藍色天空，顯得特別豔麗不可方物。玉里鎮長龔文俊說，玉里是全台灣最美的小鎮，暑假八月以後赤科山還有金針花海，也歡迎大家前來造訪。