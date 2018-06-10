〈北部〉怕被檢舉蒸汽火車「無煙」行駛 鐵道迷失望

2018-06-10

花縣環局：迄今沒開罰過

〔記者王錦義／花蓮報導〕蒸汽火車行駛沒有拉汽笛、沒有煤煙「還叫蒸汽火車嗎」？七十歲的蒸汽火車CT二七三到花蓮站參加台灣鐵路管理局一三一週年慶祝活動，載遊客經港口線開進花蓮港「全程沒有排煙」，僅以柴油動力車頭推動蒸氣火車，讓鐵道迷非常失望。原因是台鐵先前遭人檢舉、且花蓮地方報也批評過火車排煙污染空氣。縣府環保局長饒忠說，有民眾檢舉就會稽查，但截至目前沒有開罰過。

台鐵週年慶活動 美中不足

昨天鐵路節，台鐵「蒸心服務，光華再現」紀念活動，以CT二七三蒸汽列車行駛港口支線，昨天一早，港口天橋上就有大批鐵道迷持相機卡位、搶拍CT二七三蒸汽火車通過的英姿，但蒸汽火車出現時卻沒有排煙，讓遊客大失所望「這樣就不叫蒸汽火車了」！

地方媒體批評 排煙害空污

原來，花蓮地方媒體更生日報日前社論大篇幅批評台鐵「無視於蒸汽火車冒出大量黑色煤煙，毫無顧忌地穿梭於花東縱谷，製造嚴重的空氣污染」；並建議台鐵推動鐵道復古風潮時，蒸汽車頭應改為更加環保的電力，或是裝設過濾設備以符合國家空污管制法令標準。

台鐵：拚減碳 盼訂排外條款

花蓮運務段長吳金添說，為降低部份民眾質疑，台鐵做了許多努力，包括加強提升運轉技術，減少升火時的投煤不當與燃燒不完全，平日加強檢修；蒸汽機車頭從基地往返時採「無火回送」，用一般機車頭推拉，減輕蒸汽機車的損耗及污染，同時採用高品質的低硫無煙煤，由於燒無煙煤導致動力不足，也有加掛柴油車頭在後面推動。

他說，即便如此，蒸汽火車還是有人檢舉，非常無奈，他認為，蒸汽火車並非常態行駛，屬於「動態文化資產」，希望政府比照日本模式，訂定排外條款，給予鐵道文化資產動態保存的法源。

花蓮縣環保局長饒忠說，檢舉人提出質疑，汽機車排煙超標都會被罰，蒸汽火車「那麼大管的黑煙」不用被罰？他強調，環保局曾邀台鐵討論解決之道，並建議依行駛地點、季節性空污狀況做個案審查，不過台鐵認為還是必須尊重現行法規。