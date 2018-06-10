〈北部〉竹科擴建 民代籲做樹木資源調查

2018-06-10

〔記者廖雪茹／寶山報導〕新竹科學工業園區（寶山用地）擴建計畫，目前正在環評審查前的公告階段，地方人士關心這塊近三十公頃用地綠樹成蔭，生態豐富，建議政府應立即做「樹木資源調查」，審慎評估，以免珍貴樹種遭砍伐。

面積30公頃 預定明年中完成用地取得

科管局副局長陳淑珠說，此計畫二月獲行政院核定，預定明年中完成用地取得，目前正依法辦理環評等相關行政程序，並透過公告、說明會等蒐集民意，供各主管機關審查參考。

憂影響生態 盼調查保留及移植樹木

竹科園區擴建計畫基地位在新竹縣寶山鄉，範圍在科環路、大崎路與力行三路之間，面積近三十公頃，生態豐富，毗鄰新竹市區，有縣民認為很適合做為學童生態環境教育場地，應避免開發案破壞生態環境。

樹黨竹北市民代表許育綸說，應立即做樹木資源調查，並經新竹縣綠資源委員會審議，確認哪些樹木須原地保留、哪些須全樹冠移植。

另有民眾質疑，園區三期已是竹科預定徵收用地，為何不使用，又另外徵收寶山的土地？

除了憂心對環境生態的影響，被徵收的地主也組成自救會，四日在預定地上拉白布條抗議，要求合理配地，做好公共設施。

對此，陳淑珠曾回應，說明會已聽到地主心聲，將評估調整、變更的可能性，再呈報中央，預定廿三日召開第二次公聽會向地主說明。