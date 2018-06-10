〈北部〉龍舟賽在即 龍潭大池抽井水「解渴」

2018-06-10

降雨不足 將維持水位在160公分

〔記者許倬勛／龍潭報導〕桃園市龍舟大賽將於十六日登場，可惜天公不作美，四、五月降雨量嚴重不足，比賽場地龍潭大池上游溪流進水量幾近於零，水位已下探至一六○公分，且水質有優養化問題，龍潭區公所為避免水位再降，已開始抽取兩座深水井水源注入龍潭大池；市議員徐玉樹昨到上林里產業道路錄下其中一口深井抽水影片，他表示，肯定公所作法，但仍憂心枯雨期影響龍舟賽，呼籲區公所可重鑿舊有水井作為備用。

龍潭大池滿水位約為二一六公分，往年比賽均維持在一八○公分，但截至昨天下午五點為止，已下探至一六○公分、下降近五十公分，屬於埤塘類型的龍潭大池，滿水位時池水會不斷外溢，再透過上游溪流挹注，循環進出水、達到淨化水質功能，但因四、五月降雨量明顯不足，近期的零星降雨也未降在大三林集水區，不僅造成水位不斷下探，水質也出現優養化問題。

公所於三週前開啟位於大池周圍的兩口深水井，每日分三班、抽水廿一個小時，每天供應大池五百噸水量，維持龍舟賽所需水位約一六○公分。

徐玉樹說，就現況而言，公所啟用兩口井抽水挹注大池，雖然沒辦法讓水位上升，至少可以阻止水位再下降，不過，由於上林里這口井鄰近農地，抽出來的水沿野溪、水道進入大池時，有部分被農民用抽水馬達「攔截」灌溉，「即使廿四小時抽水不斷，還不如老天爺下場大雨」，擔心枯水期持續下去，龍舟賽會受到影響；他也建議，老人會館前有一口年久失修的廢棄水井，希望公所近期內能原地重鑿作為備用。

抽取戰備井 與一般民生用水不同

公所表示，目前啟用的兩口井都屬於戰備井，戰備井主要功用是水情吃緊或災害發生時，可直接從中取水使用，以供應消防、民生或灌溉等需求，與一般民生用水不同，目前抽水挹注大池，並不會影響現有的供水。