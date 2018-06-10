〈北部〉原民高中羅浮校區 110學年度招生

2018-06-10

設於羅浮國小內 今年上網發包

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府推動設置原住民族實驗高中，其中羅浮校區設置於羅浮國小內，佔地約三．三公頃，於去年三月經內政部都委會審議通過，地目由文小用地變更為文教用地，未來將可設置各級學校，今年五月通過環境影響評估審查，目前市府已開始進行細部設計，預計今年上網發包、一一○學年招生。

設應用外語、餐飲、觀光等科

羅浮校區未來仍將保留原有的國小、幼兒園，另復興區唯一的介壽國中，因為地質滑動的關係，為安全考量也將遷移至羅浮校區，預計一一○學年招生，至於高中部分則以高職為主，將設應用外語日語組、餐飲、觀光等科；國中、小維持現有十班、六班編制，高中部分則是每科一班、三個年級共九班，每班預計招收廿五人，成為名副其實的小班制。

原住民族實驗高中籌備處校長邱嘉增表示，實驗高中原本規劃在大園區南港里客運園區，招生對象包括全國原住民學生，以獎學金及精緻課程吸引菁英並提供校舍，只是地方仍有雜音，全案呈現停滯情況，反倒是羅浮校區通過環評後，已經開始進入實質作業。

山上有宿舍 歡迎非原住民學生

邱嘉增說，羅浮校區雖然仍以原住民學生為主體，但也招收非原住民學生，畢竟羅浮校區開設餐飲、觀光科是市立學校首創，加上山上有宿舍，也歡迎非原住民子弟上山讀書。

校區未來結合國中小 設計完整

教育局長高安邦表示，羅浮校區的都市計畫審議已經通過，將續辦細部設計、水土保持及建照申請等程序，預計今年上網發包、明年初就可動工，預計一一○學年招生，羅浮校區結合羅浮國小、介壽國中及羅浮高中，從一年級到十二年級設計很完整，屬於完全中學的性質，校舍興建可分階段完成，並暫時定名為桃園市立原住民族高中羅浮校區。

據悉，介壽國中十多年前就出現地層滑動情形、校舍牆壁龜裂，喊著要遷校但復興區屬於石門水庫水源保護區，要找土地遷建並不容易，日前市議會定期會，山地原住民籍市議員蘇志強、陳瑛都很關心羅浮校區的進度，畢竟介壽國中實在過於老舊，也沒有理化、音樂等專科教室，將來遷至羅浮校區後，可大大改善原鄉教學環境。