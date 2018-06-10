〈中部〉防貴婦停車場被擄 警方提醒3大招

2018-06-10

〔記者許國楨／台中報導〕最近連續發生多起社會矚目的重大案件，還有貴婦在北部新光三越停車場遭歹徒持刀強押進ＢＭＷ車內，台中市各警分局這兩天陸續邀集轄內大型賣場、百貨業者及公共空間管理者舉辦「建立安全環境座談會」，請業者提升自我管理能力，建立通報聯繫機制，強化停車場重要出入口安全，消弭治安死角。

尤其對個別婦女注意安全引導，警方同時列舉多個注意事項提醒民眾。一、選擇妥適處所停車：包括慎選停車位置，選擇有保全管理、有錄影監視鏡頭拍攝位置、燈光明亮處所停車，儘量避開陰暗、樑柱附近或偏僻死角位置停車。對於自家住宅或營業場所之防火巷、視野死角、陰暗角落、停車位置等加裝自動感應照明設備。

二、 開車注意可疑：開車前（含繳費前），應注意有無可疑人士尾隨或於停車位置附近逗留。上車後立即按下中控鎖鎖上車門。遇陌生人士攔車或發現車窗夾有物品，勿停車或搖下車窗，請立即駛往安全處所並請保全人員協助。停車位置偏僻或深夜時段，婦女一人者可洽賣場服務人員、保全人員（或停車場管理人員）陪同取車。

三、危機應變：遇到歹徒時應往人潮眾多處所逃跑及大聲呼救。遭歹徒挾持後，應保持冷靜，記住歹徒容貌、特徵（身高、口音、穿著、交通工具等）。保命優先，評估自身防衛能力，莫為財物反抗，或激怒歹徒，以免受到傷害。設法安撫歹徒，與之攀談及周旋，降低歹徒戒心，伺機逃跑或大聲呼救。