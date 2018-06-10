〈中部〉抗議QS官網獲更正 中國醫大籲台校團結

2018-06-10

抗議遭標五星旗獲回應

〔記者蔡淑媛／台中報導〕英國全球高等教育分析機構QS公布全球大學排名，台灣有台大等十七校進入全球千大之列，八日被全換成中國五星旗，中國醫藥大學也在其中，經政府和校方向QS發出嚴正抗議才改正為「Taiwan」，校長李文華昨呼籲台灣所有大學在國際上應該要團結一致，並且一起努力把台灣的大學辦得更好、更具世界競爭力，才能有效抗拒中國的無理打壓。

校方︰競爭力對抗中國

中國醫大在QS分別於藥學及醫學領域排名一○一至一五十名，及一百五十一到兩百名，李文華八日得知包括中國醫大的國內大學被改掛五星旗，相當生氣，要求學校國際事務處寫信向QS總部提出嚴正抗議。

中國醫大學校國際長楊良友寄信給QS Intelligence Unit的主任Ben Sowter及QS的CEO Nunzio Quacquarelli，對QS未徵求台灣的同意，擅自將台灣排名世界大學的國旗改為五星旗，表達嚴正抗議，並認為這可能是QS部分人員誤植所犯的無心錯誤，要求QS尊重台灣的大學及QS的信譽，立即改正錯誤。

QS接到抗議後馬上回信，說明部分不了解此複雜關係的員工，未經總部同意擅自更改，是審核發生錯誤，強調QS是一家和政治沒有任何關係的機構，會緊急處置。稍後QS網站將所有進入QS大學排名的大學及其所屬國家的國旗全部移除，以「Taiwan」名稱取代五星旗。