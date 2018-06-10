〈中部〉第4條自來水主幹管 最快8月施作

2018-06-10

大里、太平、霧峰受益人口逾46萬

〔記者黃鐘山／台中報導〕大里、太平、霧峰區位在自來水管線末端，停水最快、恢復供水最慢，立委何欣純爭取自來水公司建置大台中第四條主幹管，水公司允諾投入廿億元，利用鐵路高架化工程下方土地埋管，全長約十二公里，最快八月底進場施作，受益人口超過四十六萬。

大台中供水系統分三個供水區（主幹管），第一供水區豐原圓環至中科，管徑一七五○公釐、長十三公里；豐原圓環至台中工業區，管徑一五○○公釐、長十八公里。第二供水區豐原圓環至國立美術館，管徑一五○○公釐、長約十六公里；豐原圓環至文心南路十三期重劃區，管徑一○○○公釐、長約十九公里。第三供水區豐原圓環至烏日，管徑一七五○公釐、長約廿七公里。

立委爭取利用鐵路高架化下方埋管

何欣純指出，大里、太平、霧峰等地區，位在自來水管線末端，停水最快、恢復供水最慢，每次「爆管」停水，就導致數以萬計的居民、店家痛苦不堪，去年初即要求自來水公司及交通部鐵路改建工程局，利用鐵路高架化施工期，在高架橋下埋設第四條自來水主幹管，減少未來重複開挖的成本。

水公司為提供穩定供水，同意在豐原圓環至東區振興路的鐵路高架化工程下方土地，建置全長約十二公里、管徑二二○○公釐的第四條主幹管。水公司說，總工程費約廿億元，去年規劃設計，今年編列預算分段分期施工接管。

水公司說，第四條主幹管將分三段施工，台鐵栗林站至潭子站段約二．八公里，潭子站至太原站段約五．二公里，太原站以南到東區振興路約四公里，全長十二公里的主幹管，預定二○二三年完成埋設。

何欣純希望能縮短工期，邀集水公司、鐵工局及市府等單位，就工程進度進行協調，加快完成管線埋設，要求鐵工局高架化工程栗林至潭子站段告一階段，搭配市府花博施工，八月底前讓水公司同步進場施作。

何欣純說，潭子至太原站段也將配合高架化工程進場埋設，趕在明年底完成，讓原定二○二三年要完成埋設近十二公里的主幹管，可以提前在二○一九年底先完成約八公里，管線汰舊換新也要加速，讓大屯區供水品質更有保障。