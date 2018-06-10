〈中部〉嘉市鐵路高架化臨時軌 私地僅占0.2公頃

2018-06-10

影響24人 儘量以租代徵用

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕交通部高速鐵路工程局捷運工程處昨天舉行「嘉義市區鐵路高架化計畫」臨時軌徵用土地及土地改良物首場公聽會，會中展示相關圖籍及聽取土地所有權人意見，處長曹樂群表示，嘉義市區鐵路高架化全段長度共十．九公里，臨時軌設置為減少工程所需要徵收私有地，因而設計四段臨時軌共約五．一公里，臨時軌用地面積統計，公有地占四．二四三三公頃、私有地僅占○．二○二二公頃，私有地影響筆數二十筆、人數二十四人，使用私有地時儘量租用，不得已才徵用。

嘉義市長涂醒哲強調，全部鐵路工程歷時需九年，臨時軌工程預計二○二○年十一月完成，火車每天營運不能停，難度相當高，就好像「穿著衣服改衣服」，歡迎民眾透過嘉義市區鐵路高架化計畫專區網站，或是到火車站前的願景館來了解進度並提供意見。

捷運工程處簡報指出，初步勘定在現有鐵路山側設置四段臨時軌，由北往南各為牛稠溪橋至宏仁女中平交道（長度○．九一公里）、博愛陸橋至嘉義車站（長度一．四七公里）、垂楊陸橋至興業西路地下道（長度一．三六公里）、世賢路南段至鴿溪路平交道（長度一．三六公里）。

曹樂群說，臨時軌必須使用私有地時，協議租用者，土地租金准用公告土地現值百分之十計算；辦理土地徵用者，每年補償費，土地依徵用公告期滿第十五日之公告土地現值百分之十計算。

生產設備遷移 會依規定補償

公聽會吸引約四百人與會，過程平和，民眾發言時，一位佛教講堂代表說，講堂內水塔等地下管線設施如何在拆除時確保權益？一位荖藤宅住戶說，房屋將被拆，但屋齡七、八十年，如何申請為合法的舊有建物？一位木材工廠老闆憂心生產設備有無遷移補償？捷運工程處官員對此表示，將在實施查估時做出適時認定，協助民眾釐清疑慮，遷移生產設備會依相關規範適當補償。