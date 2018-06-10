〈中部〉（雲林）北港牛墟7月搬家 攤商憂「回不去」

2018-06-10

北港溪整治1年 遷至3公里外空地

〔記者黃淑莉／雲林報導〕配合第五河川局「北港魅力河川」工程，已有數百年歷史的北港牛墟廿九日在現地營業結束後，下月三日起將移至北港萬有紙廠對面空地，因工期持續一年，攤商、地方憂心牛墟未來可能「回不去了」，五河局認同牛墟再遷回原址，強調施工內容包含市集空間改善，會再與公所、農會及地方協調溝通。

這幾天牛墟裡豎立告示牌，公告七月三日起牛墟要遷移到萬有紙廠對面，牛墟主管機關北港鎮農會指出，牛墟是農會向五河局租地使用，五河局「北港溪魅力河段環境營造工程」範圍從牛墟到女兒橋，為配合施工及兼顧三、四百位攤商生計，商借萬有紙廠對面私人空地讓牛墟能持續開市。

不過因新地點與舊址距離約三公里，加上北港牛墟長期設在北港溪高灘地，離朝天宮近，許多攤商擔心新地無法「吸市」，一年後牛墟回不去。

地方民眾也有人認為，換了地方就沒有「古早味」的特色，而且新地點只有北港、水林、四湖等地人熟悉，外地遊客來找不到，且交通不便，擔心牛墟就此「散市」。

北港鎮長張勝智指出，北港牛墟是全國獨一無二的日常市集，也是北港特有文化及重要景點，至今許多農民需要農具會先到牛墟來尋寶，香客到北港朝天宮也慕名到牛墟逛逛，公所會協助牛墟繼續保留。

北港農會表示，因為工程暫時遷移，為保留北港牛墟文化未來農會也會努力將牛墟再遷回原地。

施工改善市集空間 五河局贊同回原址

五河局副局長周建森表示，牛墟已是北港特有文化，認同一年後再遷回原址，牛墟市集空間改善也是魅力河川工程內容，施工期間會再與地方就未來管理問題溝通，讓牛墟得以繼續維持。