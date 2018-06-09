〈南部〉四鯤鯓海岸 環局清出1噸廢保麗龍

2018-06-09

〔記者蔡文居／台南報導〕因找到不廠商願意清理，台南市四鯤鯓海岸到黃金海岸一帶海岸線，散佈漁業用廢保麗龍，估計三、四公里長的海岸線約有上千個保麗龍，以及數不盡的保麗龍碎屑，引起各界關切。由於南市漁港及近海管理所無力清理，環保局昨天派人前往協助清理，清出了約一噸的廢保麗龍垃圾，也讓美麗的海岸線恢復往日面貌。

保麗龍浮具明年十月起強制套網

南市漁港及近海管理所長周瓈朝表示，台南市牡蠣養殖用保麗龍因易破碎而污染海岸環境，問題一直無法有效解決，明年十月起將強制保麗龍浮具套網或包覆塑膠PE材質，以改善環境污染，違反規定者每棚將開罰一萬元。

周瓈朝表示，目前廢蚵架清理部分已委外處理，但保麗龍部分，因多數都泡過海水且髒污，增加了廠商處理的難度，因此廠商投標意願低落，才造成保麗龍清理招標作業一直無法標出去，海岸才會有這麼多漁用廢保麗龍，很感謝環保局人員的協助。

周瓈朝表示，淺海牡蠣養殖業是南市重要養殖產業之一，目前南市共設有六處回收區，提供蚵民於每年三至六月牡蠣採收完成後，陸續回收蚵架暫置於回收區，再由廠商進行後續清運處理。今年起漁港所也依民眾需求，在海岸現場先將蚵架拆解為竹子整理分類，並依需求將竹子捆綁。目前南市南區龍崗國小觀景天橋海堤外沙灘區的成綑竹子已完成估驗程序，計有八千多根，即日起開放民眾登記後申請免費索取，送完為止。

環保局表示，這次抽調十五名人力協助清理，共清出約一噸的廢保麗龍垃圾，已載運往掩埋場暫時集中堆放。