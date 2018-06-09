〈南部〉興辦社宅 葉俊榮︰別擔心財務問題

2018-06-09

〔記者洪瑞琴／台南報導〕社會住宅「北熱南冷」，內政部長葉俊榮昨天率隊拜訪市府，共商台南市社會住宅推動策略及方向，他並允諾中央會全力支持，南市政府不要擔心興建財務問題。

代理市長李孟諺表示，市府在經過住宅市場評估分析後，採取務實穩健策略，以租金補貼、包租代管、多元興辦三階段逐步推動社會住宅，葉部長來訪如同給台南打了一劑強心針。

570戶社宅 明年起啟動規劃

李孟諺並表示，興辦社會住宅五百七十戶，將於二○一九年起陸續啟動規劃，包括東區平實營區、南區警察新村宿舍列為新建地點，都是精華地段，例如平實營區重劃區，就有塊抵費地剛以每坪六十五萬元標出，未來社會住宅在區段、品質及管理上，將扭轉過去民眾對公有國宅的印象。

葉俊榮強調，中央與地方持續合作推動社會住宅，內政部會積極協助地方政府取得土地，且已成立社會住宅融資服務平台，未來台南市有自行興建的案件，內政部將補助融資利息及非自償性經費，讓台南市政府不用煩惱預算編列，在無財政壓力下推動社會住宅。

葉建議人口多的地區先設置

葉俊榮指出，整個社會住宅推動氛圍已經由北部逐漸向南部延伸，建議南市政府優先於人口十萬人以上地區，例如永康區、安南區、東區、北區、南區等地區興建社會住宅，鼓勵青年工作族群、銀髮族等入住，讓社會住宅朝多元混居發展。

南市都發局表示，下一階段（二○二一到二○二四年）也將配合內政部清查盤點區位適合國有、國營事業、警消單位、產業園區土地及閒置房舍，作為社會住宅評估基地，兼顧市場需求及市府財政狀況，以都市更新、BOT等多元方式逐步興辦社會住宅。