〈南部〉百年五德國小畢典 挑戰海洋鐵人三項

2018-06-09

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年甫滿百歲的五德國小，配合世界海洋日，昨日舉行海洋鐵人三項畢業典禮，十一位六年級畢業生必須通過獨木舟、ＳＵＰ立式划槳及浮潛三項海洋技能挑戰，才能順利畢業，成為合格的海洋子民，印證「十年樹木、百年樹人」真理。

獨木舟、立式划槳及浮潛融入課程

五德國小發展海洋運動課程已經邁入第六年，學校將海洋運動—獨木舟、ＳＵＰ及浮潛等課程，融入健康與體育學習領域課程，讓五德國小的孩子們在「世界最美麗海灣」探索學習。另一項特色課程—手作骨架蒙皮舟，準畢業生於去年暑假共同打造一艘「骨架蒙皮印地安舟」，代表親手打造自己的夢想，不畏艱難，航向夢想藍圖。

今年畢業典禮適逢五德國小百年校慶，特別選在五德國小北側一座日治時期建造的五德「碼仔頭」，辦理畢業生挑戰—第五屆五德小鐵人，特別將學校海洋運動課程列入鐵人項目，全部在海上挑戰完成。

第一個挑戰項目為「浮潛前進（浮具前進）」、轉換第二個挑戰項目「ＳＵＰ立式划槳」，航行至雞母塢塭，進行第三個挑戰項目「獨木舟（骨架蒙皮印地安舟）」，孩子划著自己手工打造的獨木舟，返回五德碼仔頭，完成所有挑戰，成為五德海上小鐵人。

昨日也為世界海洋日，學校一至五年級在校生除了為學長的鐵人活動加油打氣，也進行五德碼仔頭的淨灘活動歡送畢業生，活動不只有淨灘，更進一步透過垃圾分類與記錄，用行動守護美麗的海洋，迎接今年世界最美麗海灣～澎湖！