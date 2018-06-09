〈南部〉高雄抽檢27剉冰店 22家不合格

2018-06-09

南高屏37家不合格 比例高達74％

〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣消費者保護協會昨公布南高屏剉冰店抽檢結果，共五十家名店剉冰中，竟有卅七家不符規定、比例高達七十四％；其中高雄抽檢廿七家、廿二家不合格，消保會已將相關資料交由主管機關做後續稽查，並提醒業者、消費者都要提高警覺。

衛生局︰將會派員再抽驗

高市衛生局表示，每年皆會同消保官執行飲、冰品稽查抽驗，本年度已於五月啟動專案，六月四日已公布第一波結果；針對台灣消保會公布冰品檢驗情況，衛生局尊重並感謝，關於不合格名單，也將派員依法抽驗並將結果公布。

台灣消保會說明，抽樣五十家冰店多參考網路及市場名氣選出，包括高雄鼓山與鹽埕知名冰店、台南市區知名水果冰、屏東潮州知名的冰店等，檢驗內容包括生菌數、大腸桿菌群、大腸桿菌等三項。

其中台南抽檢十三家、十家不合格，高雄抽檢廿七家、廿二家不合格，屏東抽檢十家、五家不合格；以地方區分，不合格比例分別為台南七十七％、高雄八十一％、屏東五十％，高雄不合格比例最高。

台灣消保會研判冰品不合格原因，可能與冰塊、容器、處理過程等有關，呼籲業者應加強員工衛生教育與生產線管控；民眾消費前，也可多觀察整體衛生環境，例如員工個人衛生裝備與習慣、食材空間的環境清潔等。

台灣消保會指出，已將相關檢驗資料行文三地衛生主管機關，除會追蹤後續、也建議加強稽查密度，以確保整體食安。