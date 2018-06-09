〈台北都會〉反年改再上街 立院周邊下週一交管

2018-06-09

為期5天 10公車路線配合改道

〔記者黃建豪／台北報導〕由退休軍人團體發動的反年改遊行，繼今年四月、五月上街過後，預計將再有為期五天（六月十一日至十五日）的集會活動，屆時從上午八時至晚間十時，立法院周邊的青島東路、鎮江街將進行全線道路管制，不僅有十條公車路線配合改道、取消站位，因周邊尖峰時段通勤量較大，提醒通勤民眾提前改道忠孝東路或濟南路。

公共運輸處表示，下週因應「捍衛退休金權益暨宣揚憲改理念、維護憲法權益」活動，青島東路（中山南路至林森南路）、濟南路（中山南路至林森南路）、中山南路（青島東路至濟南路）往北慢車道、鎮江街（忠孝東路至青島西路）等道路，將實施道路管制，公車路線也配合改道， 並取消停靠台大醫院、行政院與青島林森路口，共三個公車站位。

交通警察大隊督察組長翁麒豪指出，這次陳抗活動以集會為主，雖動員人數難以確認，但因主要在立法院外集合，週三會步行至司法院抗議，所以道路最受影響的地點在青島東路與鎮江街，並視情況管制總統府周邊，而主要管制時間為上午八時至晚間十時，也會視實際情況調整。

翁麒豪建議，由於中山南路屆時不會管制，替代道路方面，原本走青島東路的民眾，可提早於濟南路或忠孝東路右轉。