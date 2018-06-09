〈台北都會〉鄧雨賢特展變共展 文化局挨批違法

2018-06-09

議員：違反採購法 應送監察院調查

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員陳孋輝昨天質疑，台北市文化局今年以「辦理剝皮寮歷史街區、鄧雨賢特展所需經費」名義，向台北市長柯文哲簽准動支五百萬元第二預備金，但最後開出的標案，竟變成「台灣電影中的流行音樂特展」，不僅違反台北市各機關單位預算執行要點、政府採購法，且規避議會監督。她痛批，文化局長鍾永豐膽大妄為，欺騙市長、主計處、市府聯合採購發包中心，應送監察院調查，且標案不予開標。

文化局主秘： 徵詢專家意見做調整

對此，鍾永豐未接記者來電。文化局主秘劉得堅解釋，有徵詢專家學者意見，所以將計畫做些調整，未做相關溝通，會予以改進。至於要不要廢標？劉表示，目前已評選完畢，並數度強調「還在採購程序中」、也未決標，未來會依相關程序辦理。

陳孋輝：標案名實不符 不予開標

陳孋輝表示，柯文哲三月十九日簽准同意動支第二預備金，主計處奉准理由也是「辦理剝皮寮歷史街區、鄧雨賢特展所需經費」，但五月十一日上網招標，標案名稱卻變成「台灣電影中的流行音樂特展」，策展內容包括陳達儒、周添旺、鄧雨賢等人創造的台灣電影與流行音樂，以唱盤媒材宣傳電影，重現台灣電影中的流行音樂風華。鄧雨賢明顯被模糊稀釋，從為紀念其貢獻辦理年度特展，一人特展變成與其他詞曲創作人共展，文化局偷雞摸狗，蒙蔽欺騙市長，違法動支第二預備金。

陳指出，台北市各機關單位預算執行要點規定「第二預備金經核准動支後，應按原核定用途支用，不得移作他用」，文化局名實不符，未按原核定用途支用，嚴重違法。政府採購法也規定「採購計畫變更或取消採購者，不予開標決標。」

陳孋輝議員強調，台灣民謠之父鄧雨賢何等重要，設置紀念館亦不為過，多次向柯文哲爭取設置，亦獲市長認同，文化局便宜行事，簽陳市長辦理鄧雨賢特展而非常設館，已委屈台灣民謠之父，不料文化局長鍾永豐膽大妄為，欺騙市長、主計處、市府聯合採購發包中心，應送監察院調查，且標案不予開標。